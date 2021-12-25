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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد 30 عاما من الإهمال.. السيسي يستجيب لـ أهالي البحر الأحمر بمدينة صناعية غير مسبوقة

لأول مره منطقة صناعية
لأول مره منطقة صناعية بالغردقة

فى الغردقة .. مطالبات ونداءات على مدار الـ 30سنة الماضية من أبناء البحر الأحمر بضرورة تنويع النشاط الاقتصادي بالمحافظة بجانب السياحة لخلق فرص عمل جديدة .

وكان حلم اقامة منطقة صناعية أمل اهالى الغردقة ،فكانت الاستجابة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث بدأ العمل والتخطيط لاقامة منطقة صناعية على أحد النظم والاساليب التقنيات الحديثة والتى سيفتتحها الرئيس غدا  .

لأول مره منطقة صناعية بالغردقة

يقول اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد انه فى عام 2019 وتم رصد ميزانية 500 مليون جنية لاقامة هذا الكيان ،والذى تم تخطيطة على أساس أنه سيضم  218 مصنعا متوسط وصغير ومصانع متناهية الصغر، وكان من المفترض ان تكون المساحات 300 متر وتم مضاعفاتها ل600 متر ، وقد تم مراعاة كافة الاشتراطات والضوابط والامكانيات التى تمكن المستثمر الصغير من تحقيق عائد ربحى جيد وتم مراعة ذلك فى كافة التجهيزات حتى عمليات التخزين تم مراعتها فى الانشاءات.

لأول مره منطقة صناعية بالغردقة

وتابع محافظ البحر الأحمر : الحلم اصبح حقيقة ،وفق جدول زمنى مدروس ،ومواعيد تسليم محددة ،وأصبحت محافظة البحر الاحمر على موعد مع نشاط اقتصادى جديد يضاف الى النشاط الاقتصادى الأهم وهو السياحة بل وسيساعد على دعم السياحة بتوفير منتجات تستهلك بقوة فى المنتجعات السياحية الامر الذى سيوفر فرص عمل لابناء البحر الاحمر ومدينة الغردقة على وجه الخصوص.

اهتمام كبير بالمشروعات القومية 

ومن جهتة أوضح حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب وعضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتمام كبير بالمشروعات القومية والتنموية الشاملة ، فما تحقق في عهده نهضة شاملة ومعجزة حقيقية مشيدا بما تحقق فى عهده من إنجازات ومشروعات عملاقة بالصعيد مما ساعد فى دفع عجلة التنمية.

لأول مره منطقة صناعية بالغردقة

وأشار عوض الله الى أن منطقة صناعية بالغردقة يعنى فرص عمل جديدة خاصة وأن 218 مصنع سيشكلون دعم كبير للسياحة خاصة وأن اغلب تلك المصانع ستعمل على توفير المستلزمات السياحية فحجم الاستهلاك السياحى كبير ويومى ويستوعب كم كبير من انتاج تلك المصانع .

 

وأضاف خالد رضا رئيس الغرفة التجارية بالبحر الأحمر أن الصناعة هى العمود الفقرى فى أغلب اقتصادات الدول المتقدمة أننا نحلم بأن نقيم مناطق صناعية فى مختلف مدن البحر الأحمر مثل رأس غارب والقصير لتكون اضافات كبيرة بجانب المنطقة الصناعية بالغردقة مشيرا الى أن هناك مخططات لاقامة منطقة صناعية برأس غارب .

وتابع رضا أن اهتمام الرئيس السيسى بدعم الصناعة ودفعة لها بقوة من أهم الاسباب لما وصلنا الية الان وان الوقت الذى تم انجاز المنطقة الصناعية بالغردقة واقامة 218 مصنع وقت قياسى .

 

الغردقة محافظ البحر الأحمر الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية مجلس النواب البحر الأحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر

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