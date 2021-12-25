ضد أوميكرون.. أسترازينيكا تزف بشرى سارة بشأن فاعلية الجرعة المعززة



عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل فاعلية الجرعة المعززة من لقاح أسترازينيكا ضد متحور أوميكرون.



ووفقا للتقرير فإن شركة الأدوية أسترازينيكا أكدت أمس الخميس أن جرعة ثالثة من لقاحها ضد كوفيد -19 تزيد "بشكل كبير" من مستوى الأجسام المضادة للمتحورة أوميكرون، مشيرة إلى دراسة سريرية بهذا الصدد.

وأوضحت الشركة في بيان أن "مستويات الأجسام المضادة التي تؤدي إلى تحييد أوميكرون بعد جرعة ثالثة من مصل فاكسزيفريا" الذي طورته ضد كوفيد "تماثل إلى حد كبير المستويات التي تم التوصل إليها بعد جرعتين ضد المتحورة دلتا".

الدراسة التي ارتكزت عليها الشركة البريطانية أجرتها جامعة أكسفورد وتوصلت إلى أن تلقي دورة تطعيم من ثلاث جرعات من لقاح أسترا زينيكا المضاد لكوفيد-19 فعال ضد متحورة أوميكرون.

