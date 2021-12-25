حسين حمودة يكشف تفاصيل مراجعة كتب نجيب محفوظ : ستخرج بدقة وعناية

قال الكاتب حسين حمودة وأستاذ الأدب العربي الحديث بجامعة القاهرة، وأحد المتعاونين مع اللجنة المختصة بمعالجة وتنقيح كتب نجيب محفوظ، إن كتب الأديب نجيب محفوظ مرت بمراحل عدة وآخرها عانت من إهمال شديد ترتب عليه أخطاء نحوية كبيرة.

وتابع حمودة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" تقديم محمد الباز والمذاع عبر قناة "النهار"،:" سيتم الاعتماد على تصحيح كتب نجيب محفوظ، على الطبعات الأولى من مكتبة نصر، وطبعات الشروق التي قامت بعمل مراجعة.

وأشار إلى أن النصوص التي أرسلها نجيب محفوظ لمجلة نصف الدنيا كانت عقب مرضه، وكان الأستاذ يرفض يملي نصوصه لشخص آخر، وكان يكتبها بخط يده، فكانت بعض الكلمات غير واضحة.

ولفت إلى أن استخدام كلمة تنقيح، في غير محلها، لأن التنقيح بالنسبة للنصوص تعني التعديل وإعادة الصياغة وكل هذا غير مطروح لنصوص الأستاذ نجيب محفوظ، وإنما اللجنة تبحث عن مزيد من الدقة والعناية بمعالجة نصوص كتب نجيب محفوظ كي تخرج بصورة مناسبة.

