موضوع حساس جدا.. تعليق عمرو أديب على إعادة هيكلة الدعم

قال الاعلامي عمرو أديب، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن بطاقة التموين في افتتاحات الصعيد، مضيفا أن هذا الأمر في غاية الحساسية.

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن الدولة كانت تصرف دعم للمحروقات أكثر من دعم التعليم، لافتا إلى أن الدولة كانت طيلة العقود الماضية تعمل على توفير سعرين للسلعة الأساسية.

وأوضح الإعلامي عمرو أديب، أنه كان يتم هذا الأمر من خلال تقديم دعم حكومي للسلع بهدف أن يكون كل طبقات المجتمع قادرة على العيش الغني والفقير، متابعا أن كان يتم هذا الأمر من خلال مجمعات الاستهلاكية، والدولة المصرية في تحدي بهدف وصول الدعم لمستحقيه.

وأكمل الإعلامي عمرو أديب، أن هناك معادلة عم كيفية تحقيق العدالة وكيف الناس تاخذ الدعم وفي نفس الوقت ترشيد الدعم، مستدركا أن فكرة توفير قاعدة بيانات للمواطنين أمرا تعمل الدولة المصرية جاهدة عليه بهدف إيصال الدعم لمستحقيه.