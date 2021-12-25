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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: 11 مليار جنيه تحملتهم الدولة فرق ارتفاع سعر القمح عالميا

اسعار الخبز
اسعار الخبز

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي الاخير كان عن النمو السكاني، مضيفا أن كل عام يأتي ٢.٥ مليون مواطن جديد سنويا.

 

وأضاف ابراهيم عشماوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن عدد المواطنين المستفيدين من التموين ٦٤ مليون مواطن، لافتا إلى أن السؤال هو لمن يصل الدعم ومن يجب أن يصل له الدعم؟.

وتابع الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن السلع الغذائية على مستوى العالم زادات الضعف وخاصة بعد جائحة كورونا، لافتا إلى أن الدولة دفعت ١١ مليار جنيه في سلعة واحدة فرق في الأسعار وهي سلعة القمح.

وأكد مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخليةأن لا يوجد ضم مواليد جديدة في التموين ويتم حاليا عملية مراجعة، ولدينا قاعدة بيانات وهناك لجنة تسمي العدالة الاجتماعية لها دور هام في الوصول لمن هم يستحقون الدعم.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن هناك اكثر من نوع من الدعم أولها الخبز والدولة تتحمل في كل سعر رغيف، من ٥٥ قرشا إلى ٦٠ قرشا ويسمى دعم سلعي، لافتا إلى أن حتى الآن لم يتغير شيء في منظومة الدعم في مصر.

 

إبراهيم عشماوي ‏ وزارة التموين التجارة الداخلية اخبار التوك شو عبدالفتاح السيسي

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