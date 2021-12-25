عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أدى إلى وفات والدته.. قارئ يشكو الإهمال الشديد بمستشفى حميات سنجها

صدى البلد

أرسل القارئ عبدالفتاح إسماعيل محمد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من الإهمال الشديد بمستشفى حميات سنجها الذي أدى إلى وفات والدته.


وقال في شكواه نحن نستغيث ونلتمس من حضراتكم الوقوف بجانبنا  للتصدى للفساد وحفاظا على أرواح الناس حيث أن والدتى حنان محمد إسماعيل تحولت لمستشفى حميات سنجها بناءا على طلب الدكتور المعالج لها وكانت الحالة لاتستدعى التحويل للعناية المركزة.

تهالك الطريق العمومي.. شكوى أهالي قرية الكسابية بشبين القناطر

مواطن يستغيث بالصحة لمساعدته في إجراء علاج طبيعي بعد إصابته بشلل نصفى.. صور

فقام فنى إشاعة ونائب مدير  مستشفى حميات سنجها بتحويلها  للعناية المركزة فكفر صقر على إثر مشاجرة مع شقيقتي ورغم اعتذارنا وتوسلنا  له لم يسترضا وقام بتحويل والدتى للعناية حيث الإهمال والتقصير وسوء معاملة المرضى فقمنا بالاستعانة بأطباء من الخارج ومنهم الدكتور عبد العليم مدير صحة أبوكبير.

والشاهد على واقعة الكالونة غير الصالحة للاستعمال حيث أن المحلول موضوع فى الكلونه وهى لاتعمل بالإضافة إلى وجود ماسك الأكسجين غير صالح للاستعمال فتوجهت  لشراء ماسك اخر من الخارج  فلما توجهنا لمدير المستشفى الدكتور علاء خليل متوسيلين له ان يسمح بتمريض خاص لمعالجة امى رفض  وقال هخلى دكتور العناية يكشف عليها وكأنه يحسن علينا فطلب حقنتين اكتمرا من الخارج ب ١٩٨٠٠جنيه فقمنا بشرائهم على الفور.

وكأن والدتى وضعت بين ايديهم للتجارب لتلقى مصرعها وتتوفى بتاريخ ١٩/١١/٢٠٢١  فقمنا  بعمل محضر رقم ٥٨٥٨ ادارى لسنه ٢٠٢١  مرفقين به الأدله ومايثبت كلامنا وإضافة حالتين تعرضوا للإهمال في نفس المستشفى .

نرجو من السادة المسؤلين أن يقفوا بجوارنا ويشفوا صدورنا بمحاسبة المقصرين ولهم منا جزيل الشكر والعرفان مقدم الشكوى علاء عبدالفتاح إسماعيل محمد  الرقم القومي ٢٩٤٠٦١٣١٣٠١٤٥١  
رقم  التليفون ٠١٠٠٦٤٣٢٧٦٤

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواه.

شكاوى المواطنين الخط الساخن لتلقي الشكاوي تلقي شكاوي المواطنين مستشقي حميات سنجها

ترشيحاتنا

يفتتح قريبا .. محور ديروط الحر شريان حياة جديد لـ أسيوط : حلم تحقق في عهد السيسي

مواعيد مباريات اليوم السبت 25 - 12 -2021 أبرزها الزمالك وغزل المحلة

سلوي عثمان: شعرت بالخضة من يسري نصر الله ..وحسيت أنى أول مرة أمثل فى "منورة بأهلها"

ما هي البركة في سورة البقرة ؟.. سبب لـ13 رزق

العملاق البافاري يكشف عن تفاصيل جديدة لـ I4 و IX موديل 2022

محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان مراسم الصلح بين آل "جريس والشكالوة" و"عتمان"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منى إش إش تدافع عن ابنتها ماهيتاب ماجد المصرى بعد طرد بعض الحاضرين من حفل زفافها

احذر.. تناول الأرز والمكرونة البايتة تصيبك بالتسمم

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

المجهول يطلع بره.. انفعال ابنة ماجد المصري على معازيم حفل زفافها |شاهد

الأرصاد تحذر من الطقس ليلا وتقلبات جوية في هذا التوقيت | فيديو

محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان مراسم الصلح بين آل "جريس والشكالوة" و"عتمان"

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

مفاجأة مدوية.. على معلول رفض المشاركة أمام مصر بكأس العرب لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة زفاف 3 ثعابين "كوبرا" في مقطع فيديو مدهش

رجل يبلغ الشرطة عن والديه بتهمة قتل شقيقه.. ومفاجأة عند وصول الدورية

اطلبوا اللقاح ولو في الهند.. ممرضة تمتطي الجمل لتطعيم سكان القرى ضد كورونا|صور

فى عيد ميلاد غادة عادل.. انفصلت عن والد أولادها بعد 20 عاماً.. وسر تجنب الحديث عن شمس البارودي

فيديو

بيبصوا على جسمي.. من هي دينا حسين صاحبة الفيديو المسيء للفنانات "فيديو"

ندمت على أفعالي وفكرت اتحجب.. تصريحات نارية لـ غادة عبد الرازق |فيديوجراف

عقوبة الغش.. حبس وغرامة وحرمان من الامتحانات لطلاب المدارس والجامعات “فيديو”

ليلى علوي تهني قراء صدى البلد بالكريسماس: أتمنى السلام يعمّ العالم |فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ