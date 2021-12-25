أدى إلى وفات والدته.. قارئ يشكو الإهمال الشديد بمستشفى حميات سنجها

أرسل القارئ عبدالفتاح إسماعيل محمد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من الإهمال الشديد بمستشفى حميات سنجها الذي أدى إلى وفات والدته.



وقال في شكواه نحن نستغيث ونلتمس من حضراتكم الوقوف بجانبنا للتصدى للفساد وحفاظا على أرواح الناس حيث أن والدتى حنان محمد إسماعيل تحولت لمستشفى حميات سنجها بناءا على طلب الدكتور المعالج لها وكانت الحالة لاتستدعى التحويل للعناية المركزة.

فقام فنى إشاعة ونائب مدير مستشفى حميات سنجها بتحويلها للعناية المركزة فكفر صقر على إثر مشاجرة مع شقيقتي ورغم اعتذارنا وتوسلنا له لم يسترضا وقام بتحويل والدتى للعناية حيث الإهمال والتقصير وسوء معاملة المرضى فقمنا بالاستعانة بأطباء من الخارج ومنهم الدكتور عبد العليم مدير صحة أبوكبير.

والشاهد على واقعة الكالونة غير الصالحة للاستعمال حيث أن المحلول موضوع فى الكلونه وهى لاتعمل بالإضافة إلى وجود ماسك الأكسجين غير صالح للاستعمال فتوجهت لشراء ماسك اخر من الخارج فلما توجهنا لمدير المستشفى الدكتور علاء خليل متوسيلين له ان يسمح بتمريض خاص لمعالجة امى رفض وقال هخلى دكتور العناية يكشف عليها وكأنه يحسن علينا فطلب حقنتين اكتمرا من الخارج ب ١٩٨٠٠جنيه فقمنا بشرائهم على الفور.

وكأن والدتى وضعت بين ايديهم للتجارب لتلقى مصرعها وتتوفى بتاريخ ١٩/١١/٢٠٢١ فقمنا بعمل محضر رقم ٥٨٥٨ ادارى لسنه ٢٠٢١ مرفقين به الأدله ومايثبت كلامنا وإضافة حالتين تعرضوا للإهمال في نفس المستشفى .

نرجو من السادة المسؤلين أن يقفوا بجوارنا ويشفوا صدورنا بمحاسبة المقصرين ولهم منا جزيل الشكر والعرفان مقدم الشكوى علاء عبدالفتاح إسماعيل محمد الرقم القومي ٢٩٤٠٦١٣١٣٠١٤٥١

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