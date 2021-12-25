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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلوي عثمان عن صفع حسين الشربيني لها : تحملت الألم خوفاً من إعادة المشهد

سلوي عثمان
سلوي عثمان

أكدت الفنانة سلوي عثمان انها قدمت العديد من المشاهد الدرامية التي قامت فيها بضرب بعض زملائها ضمن أحداث العمل . 

وتابعت سلوي عثمان فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : كل المشاهد التي قمت بأدائها كانت حقيقة ، ولكن لا يمكن ان أتسبب أذى لأى زميل لي .

وتضيف سلوي عثمان : اضع نفسى مكان الشخصية فحين أقوم بدور ام تضرب أبنائها ، يكون الضرب حقيقاً ولكن لا يمكن لاى أم ان توذى أبنائها . 

وعن تعرضها الى الصفع من ممثل قبل ذلك تقول : الفنان الراحل حسين الشربينى قام بصفعى فى أحدى المشاهد ، وقد كنت فى بداياتى الفنية حينها واصريت  على ان يقوم بصفعى بشكل حقيقى . 

وتتابع سلوي عثمان قائلاً : فؤجئت بعد الانتهاء من البروفة والتصوير ان الفنان حسين الشربينى يقوم بصفعى بشكل حقيقى ، وقد كان الراحل كف يده عريض ، لذا فقد شعرت بالم شديد بعد تلقى الصفعة ، وحاولت التماسك واستكمال المشهد حتى لا يتم تكراره مرة أخرى . 

وكانت قد قالت الفنانة سلوي عثمان، إنها تنتظر عرض فيلمها الجديد “ليلة العيد” خلال عام 2022، وذلك بعد أن انتهت من تصويره خلال الأسابيع الماضية.

وتابعت سلوي عثمان في: “فيلم ليلة العيد يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، وهو يستعرض بعض الطقوس التي يمارسها المصريين في تلك الليلة في إطار اجتماعي، كما يطرح العمل العديد من القضايا الاجتماعية من خلال شخصياته”.

سلوى عثمان: انتظر "ليلة العيد" في 2022

سلوى عثمان: امراة صعيدية سبب انضمامي لـ كيرة والجن


فيلم ليلة العيد يخرجه سامح عبد العزيز الذى إعتاد على تقديم الاعمال التى تعتمد على البطولة الجماعية هو فيلم ليلة العيد .

وكانت كشف الفنانة سلوي عثمان عن تفاصيل دورها ضمن أحداث فيلم كيرة والجن، للمخرج مروان حامد، الذى يعد من أضخم الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال عام 2022، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين علي رأسهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري.

وأكدت سلوي عثمان لـ صدى البلد، أنها سعيدة بالتعاون مع المخرج مروان حامد والذى سبق وأن تعاونت معه في فيلم عمارة يعقوبيان، كما أنها من محبي ومشاهدي أعماله السينمائية التي حققت نجاحا كبيرا علي كافة المستويات الجماهيرية والنقدية.

 

وتابعت سلوي عثمان: “أجسد داخل أحداث فيلم كيرة والجن شخصية ام صعيدية ، وهي امرأة قوية لا تظهر مشاعرها بشكل فياض، ولعل هذا الأمر صعب علي اي ممثل، لأنه يجب أن يصل بالرسالة والمشاعر الكامنة في الشخصية المشاهد رغم قلة كلامها”.

وأضافت سلوى عثمان: "كنت اتمني المشاركة في هذا العمل الضخم مع المخرج مروان حامد، وعندما عرض علي المشاركة في الفيلم  قبل شهر رمضان الماضي، كنت مشغولة آنذاك بتصوير دوري ضمن أحداث مسلسل نسل الأغراب، ولكن الفيلم توقف تصويره بسبب انشغال أبطاله بتصوير عدد من الأعمال الرمضانيه ، لذا فقد تم تجديد العرض وقد رحبت علي الفور.

وتابعت سلوى عثمان: “العمل يضم عدد من الفنانين الموهوبين والذين يتمتعون بنجومية كبيرة، وسعدت بالتعاون معهم وهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى، بالإضافة إلى الكاتب أحمد مراد، الذى أحب مشاهدة أعماله .

ومن المقرر أن يشارك فى بطولة فيلم ليله العيد وهو تأليف أحمد عبد الله، كل من يسرا و؛ سميحة أيوب، ريهام عبد العفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنا، أحمد خالد صالح، محمد لطفي، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين.

سلوي عثمان هند صبري مروان حامد الفنانة سلوى عثمان حسين الشربيني

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