شاهد.. لحظة زفاف 3 ثعابين "كوبرا" في مقطع فيديو مدهش

تمتاز ثعابين الكوبرا بطولها ولمعانها المذهل، ورؤيتها واقفة على ذيلها هي واحدة من أكثر المشاهد المدهشة التي ينتظر الكثيرون من عشاق تلك المخلوقات رؤيتها.

انتشر مقطع فيديو على تطبيق الصور ومقاطع الفيديو إنستجرام، لصورة غريبة تظهر فيها 3 ثعابين كوبرا تواجه بعضها البعض في إطار واحد، أطلق عليها"صورة الزفاف".

في المقطع بدا أن الثعابين الثلاثة في مؤتمر أو ما يشبه حفل الزفاف، حيث اجتمعوا في مشهد غريب مقابل بعضهم البعض.

مما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن تسميات توضيحية مضحكة للفيديو.





فأطلق عليه أحد المستخدمين اسم "جلسة التصوير قبل الزفاف"، قال الآخر "إنه مؤتمر مائدة مستديرة"، فيما شبهه البعض بـ "لقاء العمالقة".

https://www.instagram.com/reel/CXfbPgFDLfY/?utm_medium=copy_link