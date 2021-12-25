الأردن.. انخفاض إصابات كورونا إلى 46 ألفا و829

أظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية حول وباء كورونا، وجود 46 ألفا و 829 إصابة كورونا نشطة في الأردن حتى صباح اليوم، السبت.

ووفق الإيجاز اليومي لوزارة الصحة، توفي 12 ألفا و403 أشخاص في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 31 حالة وفاة أمس، الجمعة.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليونا و502 ألفا و57 إصابة.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 991 ألفا و25 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا، بلغ إجمالي الإصابات حول العالم 279 مليوناً و362 ألفا و428 حالة، شفي منها 249 مليوناً و662 ألفا و597 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و409 آلاف و451 حالة وفاة حول العالم.



