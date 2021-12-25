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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلمى أبو ضيف بفستان جرئ من أحدث ظهور..شاهد

سلمي أبو ضيف
سلمي أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت سلمي أبو ضيف، في الصورة بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان أبيض مكشوف البطن، مما أثار إعجاب متابعيها.

وشاركت سلمي أبو ضيف، مؤخرًا في حفل افتتاح طريق الكباش بمعبد الأقصر، حيث شاركت في فيلم وثائقي عُرض ضمن الفعاليات التي شاهدها الملايين عبر العالم، وكشف الفيلم للعالم عن جمال الحضارة المصرية القديمة، في معبد الأقصر، الذي يُعد أكبر معبد مفتوح في العالم.

سلمى أبو ضيف فنانة شابة، لفتت الأنظار إليها سريعاً عبر المشاركة في مسلسلي لا تطفئ الشمس للمخرج محمد شاكر خضير وحلاوة الدنيا للمخرج حسين المنباوي، تألقها على في الدراما دفعها للتعاون في أولى أعمالها السينمائية مع المخرج عمرو سلامة في فيلم شيخ جاكسون، لتتمكن من الحصول على مساحة أكبر في أعمالها التالية، مثل بطولتها لمسلسل لدينا أقوال أخرى مع النجمة يسرا ومسلسل إلا أنا مع المخرجة مريم الأحمدي، ويعتبر مشاركتها في مسلسل المشهد الأخير هو أحدث أعمالها الفن.

الأقصر الحضارة المصرية التواصل الاجتماعي المصرية سلمى ابو ضيف المخرج عمرو سلامة عمرو سلامة يسرا الفنان

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