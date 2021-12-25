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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلى يحصد 6.5 مليون جنيه بعد الفوز بالسوبر الإفريقى

صدى البلد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى العديد من المكاسب بعد الفوز بلقب السوبر الإفريقى على حساب الرجاء البيضاوى المغربى 6-5 بضربات الجزاء بعد التعادل 1-1 فى الوقت الأصلى خلال المواجهة التى أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتمثلت المكاسب المعنوية والأدبية فى رفع عدد ألقابه القارية الى 24 ليستمر فى مطاردة ريال مدريد الذى يحمل 26 لقبا فى صراع الأكثر تتويجا بالألقاب القارية، بجانب استمرار تصدره أندية القارة الإفريقية فى ترتيب الأندية وتزعمه لأكثر الأندية فوزا بلقب السوبر الإفريقى.

ولم تتوقف مكاسب الأهلى عند هذا الحد ولكنها وصلت إلى حصد 6 ملايين و550 ألف جنيه جراء الفوز بهذا اللقب.

ونجحت الإدارة الحمراء فى تسويق رعاية فانلة الفريق خلال مباراة السوبر مقابل 3 ملايين و250 ألف جنيه، كما حصد الفريق الأحمر 200 ألف دولار من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم هى مكافأة الفوز بلقب السوبر الإفريقى بما يوازى 3 ملايين و142 ألف جنيه بجانب أحقية القلعة الحمراء فى الحصول على 150 ألف جنيه من شركة الملابس بعد الحصول على اللقب ليصل إجمالى ما حصده الأهلى نظير الفوز باللقب 6 ملايين و550 ألف جنيه.

 

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