الرئيس السيسي: نستهدف توفير الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية | فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يستهدف في المرحلة الحالية توفير الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية من المتطلبات، قائلا: "أنا بستهدف في المرحلة دي إننا نكفي السوق المحلي من طلباته".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية بصعيد مصر: "أنا قلت لما ألبس قميص من مصر بمستوى زي اللي بره مش أنا وفرت فرصة عمل وعملة صعبة وزودت الناتج المحلي".

وتابع: "إحنا مش بنقنن الوضع عشان ناخد منهم حاجة.. إوعى تفتكر إن البلد مش عايزة تستجدي ضرائب.. إحنا بس مش عايزين حد يغلط".

واستطرد: “إحنا مش بنترصد الغلط والأخطاء”، متابعا: "إحنا معاك في المحاولة بس مش معاك في الغلط".

