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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السعودية.. رابح صقر يطالب متابعيه بالدعاء لعمه بعد دخوله العناية المركزة

رابح صقر
رابح صقر

نشر المطرب السعودى رابح صقر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يطلب فيه متابعيه بالدعاء الى عمه الذى دخل العناية المركزة. 

وقال رابح صقر : "اللهم شافي وعافي عمي عبد العزيز الصقر فهو يرقد في العناية المركزة دعواتكم".

رابح صقر يطمئن جمهوره

حرص الفنان السعودى رابح صقر، على توجيه رسالة لجمهوره عقب إجرائه للجراحة الثانية وهي قسطرة في القلب.

وكتب صقر، عبر حسابه على "تويتر": "أحب أشكر كل من سأل عن صحتي من أحبابي ومن زملائي الفنانين والفنانات واحد واحد، والله لا يحرمني منكم".

وأضاف: "ولله الحمد.. عملت العملية الثانية بنجاح، والله لا يوريكم مكروه في من تحبون.. يا أغلى وأحلى جمهور".

عملية قسطرة فى القلب لـ رابح صقر

وكان أعلن الفنان السعودي رابح صقر، عن خضوعه لعملية قسطرة ثانية في القلب، طالبا من جمهوره الدعاء له.

وأوضح الفنان السعودي، عبر تغريدة نشرها في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أنه ”يخضع في هذه الفترة لفحوصات استعدادا لعملية قسطرة ثانية في القلب“، كتب فيها ”أسعد الله صباحكم بكل خير، أولا.. أشكر كل من سأل عني وعن صحتي واحدا واحدا والله يديم عليكم الصحة أحتاج إلى دعواتكم الله لايحرمني منكم هاليومين عندي فحوصات وعملية قسطرة ثانيه الله لا يريكم أي مكروه“.

بفيديو من الجيم.. رابح صقر يؤكد لجمهوره تحسن حالته الصحية

السعودية|تطورات الحالة الصحية لـ رابح صقر بعد إجرائه عملية جراحية فى القلب

ويأتي إعلان رابح صقر عن إجرائه قسطرة في القلب بعد إجرائه العملية ذاتها قبل أيام فقط، وتحديدا في الثاني من ديسمبر الجاري، إذ أكد حينذاك عبر ”تغريدة“ نشرها، أن ”العملية تكللت بالنجاح“، مقدما اعتذاره عن تقديم أي حفلات فنية في الفترة المقبلة وكتب في التغريدة ”جمهوري الحبيب…أعتذر عن الحفلات العامة خلال هذه الفترة وذلك لإجرائي عملية قسطرة في القلب تكللت بالنجاح ولله الحمد شكرًا لكل من سأل عني ولا تنسوني من دعائكم الله لايوريكم أي مكروه في من تحبون، أحبكم ومشتاق لكم“.

 

وجاءت تغريدة الفنان السعودي عن أزمته الصحية، مفاجئة في حينها، وتزامنت مع تأكيد قرب انتهائه من إنتاج ألبومه لعام 2022، المقرر إطلاقه أول العام المقبل، لافتا إلى أنه يضم 12 أغنية.

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