3 محاولات بائسة.. كيف فشلت مساعي أوروبا لتأجيل أمم إفريقيا؟

بعد أسابيع من الجدل بشأن مصير بطولة أمم إفريقيا ، المقرر إقامتها في الكاميرون في الفترة من 6 يناير الجاري حتى 6 نوفمبر، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” إقامة البطولة في موعدها.

وتعرض الكاف لضغوط أوروبية ، خلال الفترة الماضية لتأجيل بطولة أمم إفريقيا، لكن الكاف انتصر في معركته في النهاية وأعلن إقامة البطولة في موعدها دون أي تأجيل.

كيف حاولت أوروبا تأجيل أمم إفريقيا؟

1- التهديد بحرمان اللاعبين الأفارقة في أوروبا من المشاركة في البطولة:

أرسل اتحاد الأندية الأوروبية، خطابا إلى الفيفا والكاف “مؤخرا” أكد خلاله رفضه إرسال اللاعبين الأفارقة المحترفين في أوروبا إلى منتخبات بلادهم، للمشاركة في أمم الإفريقية.

وأكد اتحاد الأندية الأوروبية في خطابه، عدم إرسال المحترفين الأفارقة ، في أوروبا للمشاركة في أمم إفريقيا، بسبب نقص الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

2- تدخل الفيفا:

بعد ضغط أوروبي على الاتحاد الدولي لكرة القدم لتأجيل بطولة أمم إفريقيا، حاول جياني إنفانتينو رئيس الفيفا إقناع الكاف بتأجيل البطولة.

وعقد المكتب التنفيذي للكاف اجتماعا الأحد الماضي لحسم مصير أمم إفريقيا، بحضور جياني إنفانتينو رئيس الفيفا.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”:" ملخص الاجتماع الفيفا يرفض تنظيم البطولة الكاف مصمم على التنظيم والاعضاء المنتخبين من افريقيا في الفيفا ضد الكاف!!؟؟ ".

3- محاولات تشويه:

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صحيفة “ديلي البريطانية” ذكرت خلال الساعات الماضية، أن العديد من منظمات من حقوف الإنسان تحذر من وجود خطر على سلامة اللاعبين في بطولة أمم إفريقيا، وأنه يجب تأجيل البطولة.

أشارت الصحيفة، إللى احتمالية استهدف نجوم القارة الإفريقية خلال البطولة المقرر إقامتها في الكاميرون في يناير المقبل، في ظل المشاكل السياسية التي تعيشها دولة الكاميرون.

قرار نهائي.. أمم إفريقيا في موعدها رغم أنف أوروبا:

باتريس موتسيبي رئيس الكاف

أكد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، الأسبوع الماضي، إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية في موعدها.

وقال موتسيبي في تصريحات لوسائل الإعلام الكاميرونية: "كان لي لقاء مثمر للغاية مع رئيس الكاميرون، الأهم هو التزامه، خلال اجتماع الأمس، كنت قلقًا قليلاً، بالأمس تحدثنا عن البنية التحتية والمرافق، لقد تم القيام بعمل جيد للغاية لضمان أننا سنستضيف كأس أفريقيا للأمم العام المقبل في الكاميرون، مما سيجعل الشعب الكاميروني يشعر بالفخر، وكذلك الشعب الأفريقي ككل".

وأضاف: "كان هدف اليوم هو التركيز بشكل أكبر على متحور أوميكرون، لأنه يمثل تحديًا عالميًا كبيرًا، انظروا إلى ما حدث للتو خلال كأس العرب في قطر، كان هناك آلاف المتفرجين في المدرجات، كما أنني ذهبت إلى ويمبلي لمشاهدة نهائي يورو 2020".

وأردف: "نريد أن يتطور لاعبونا الأفارقة في أوروبا، وأن ينجحوا وأن يلعبوا في جميع أنحاء العالم، لكننا نريد أيضًا بناء كرة القدم الأفريقية بحيث تصبح مركزًا للتميز العالمي، لذلك سوف نتعامل مع جميع الأندية، بالإضافة إلى ذلك، نحن نسترشد بقواعد الفيفا التي تمنع الأندية من الاحتفاظ بلاعب تم استدعاؤه للمنتخب الوطني لمسابقة رسمية، هذا مهم للغاية لأننا لا نستطيع دائمًا السماح لأفريقيا بالذهاب في آخر المطاف".