بالأحمر.. صديقة كريستيانو رونالدو تحتفل مع عائلتها بالكريسماس

حرصت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، صديقة البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى، على مشاركة متابعيها احتفالها بالكريسماس عبر حسابها بموقع "انستجرام".

وظهر كريستيانو برفقة صديقتة الأرجنتينية جورجينا رودريجيز و أبنائه ووالدته وشقيقاته ، وعلقت جورجينا قائلة : عطلة سعيدة الكثير من الصحة والكثير من الحب والنجاح للجميع".



وأسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت الاثنين الماضي، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة نارية بين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.



وأوقعت القرعة مانشستر يونايتد في مواجهة العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.



وتأهل 16 فريقا إلى تلك المرحلة من البطولة بعد إنهاء مرحلة المجموعات في المركز الأول والثاني في المجموعات الثمانية.



ويشهد دور ثمن النهائي في دوري الأبطال، غياب فريق برشلونة الإسباني، الذي فشل في تجاوز دور المجموعات لأول مرة منذ 21 عامًا، وذهب إلى بطولة الدوري الأوروبي.

IMG_٢٠٢١١٢٢٥_١٦١٨٠٤

https://www.instagram.com/georginagio/p/CX6KvKvMIgx/?utm_medium=copy_link