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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل تجوز الصلاة بالبيجامة وفوقها خمار؟.. الإفتاء توضح |فيديو

هل تجوز الصلاة بالبيجامة
هل تجوز الصلاة بالبيجامة وفوقها خمار؟

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا تقول صاحبته: هل تجوز الصلاة بالبيجامة وفوقها خمار أم لابد من ارتداء الإسدال؟" .

 

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال: أيا كانت الملابس التى سترتديها المرأة المهم فيها أن تكون ساترة لجميع البدن ما عدا الوجه والكفين والقدمين على وجه المذهب الحنفى، ولا تشف ولا تكشف ما تحتها.

 

وأشار أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب إلى أنه ما دام يتوافر فى الملابس ما سبق من سترها لجميع البدن، ولا تشف ولا تكشف ما تحتها فيجوز الصلاة بها.

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هل تجوز الصلاة وقدم المرأة مكشوفة

هل يجوز الصلاه والقدم مكشوفة..قال الدكتور محمود شلبى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار ، إن جمهور الفقهاء يقولون إن قدم المرأة من العورة الواجب سترها فى الصلاة، وأما المذهب الحنفى فلايعدون كشف القدم من العورات الواجب سترها ثناء الصلاة وعليه فمن أخذت برأى جمهور الفقهاء فصلاتها صحيحة، ومن اتبعت ما كان عليه المذهب الحنفى ولم تستر قدميها خلال الصلاة فصلاتها جائزة ايضاً.

 

هل تجوز الصلاة في حالة نزول دماء؟

هل تجوز الصلاة في حالة نزول دماء من الفرج غير دماء الحيض أو الولادة؟.. سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وقالت لجنة الفتوى، إن نزول الدم في غير وقته –أي الحيض أو النفساء- يسمى بالاستحاضة، والمستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة- بعد دخول وقت الصلاة- ، بعد أن تغسل فرجها وتحشوه بالقطن وتعصبه، وتصلي، وحتى لو خرج الدم بعد ذلك فإن صلاتها صحيحة؛ لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنها- حين استحيضت: "اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير" أخرجه أحمد.   

 

هل تجوز الصلاة على سجادة حرير؟

 

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل تجوز الصلاة على سجادة حرير؟".

 

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة، إنه قد جاء في "الصحيحين" عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَشرَبوا في آنيةِ الذهبِ والفضةِ، ولا تَلبَسوا الحريرَ والدِّيباج».

 

وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية أنه يتبين من هذا الحديث الشريف أن المنهي عنه شرعًا هو لبس الحرير والديباج وليس استعماله في سجادة الصلاة أو ما يشبهها.

 

وأكدت الإفتاء أنه بناء على ما سبق: فإنه لا مانع شرعًا من الصلاة على سجادة للصلاة من الحرير.

وجاء في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج»، ومن هذا الحديث الشريف يتبين أن المنهي عنه شرعا هو لبس الحرير والديباج وليس استعماله في سجادة الصلاة أو ما يشبهها.

 

وبناء على ما سبق فإنه لا مانع شرعا من الصلاة على سجادة للصلاة من الحرير.
 

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