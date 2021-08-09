عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طريقة سحرية للمواظبة على الصلاة.. الإفتاء توضح

طريقة سحرية للمواظبة
طريقة سحرية للمواظبة على الصلاة

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا، يقول صاحبه: "كيف أواظب على الصلاة؟".

 

وأجاب الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال: يجب على الإنسان أن يجاهد نفسه وهواه، وإذا سمعت الأذان قم إلى الصلاة وأدها في وقتها، فعن السيدة عائشة أنها قالت: "كان النبي نتحدث معه ويتحدث معنا فإذا حضرت الصلاة قام حتى كأنا لا نعرفه ولا يعرفنا".

 

وأضاف أمين الفتوى، أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهي عماد الدين فعلى الإنسان ألا يتهاون في أدائها على وقتها، لأنها إذا صلحت صلح العمل كله وإذا فسدت فسد العمل كله، حيث أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فهي صلة بين العبد وربه.

 

وتابع أمين الفتوى، أن حل الانتظام في الصلاة؛ جاء في حديث السيدة عائشة- رضي الله عنها- حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا نودي للصلاة يتركهم ويبادر ويذهب إلى الصلاة وكأنه لا يعرفهم ولا يعرفونه، استجابةً لقول الله- تعالى- «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا».

حكم التعوذ من الشيطان أثناء الصلاة لعدم السرحان

هذة كفارة تأخير الصلاة عن وقتها

وأكد أنه  يجب على كل إنسان أن يبادر للصلاة بمجرد سماع النداء لها، كون ذلك الفعل يعينه على المواظبة والاستمرار فيها.


كيفية قضاء الصلوات الفائتة

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجب على المسلم قضاء ما فاته من صلوات، لأنها دين سيحاسب عليها يوم القيامة.

 

وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الذي يواظب على صلاة الفرائض والسنة على قدر استطاعته، إلا أنه قد فاته كثير جدًّا من الصلوات والفرائض لمدة تكاد تصل إلى عشر سنين؟»، أنه يجب على المسلم في هذه الحالة أن يقضي ما فاته من الصلوات المفروضة؛ وذلك بأن يصلي مع كل فريضةٍ حاضرةٍ فريضةً مما فاتته؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَقَدَ -نام- أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: «أَقِمِ الصَّلَاةِ لِذِكْرِي» [طه: 14]» رواه مسلم.

 

كيفية قضاء الصلوات الفائتة


قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، إن الإنسان الذي فاتته صلوات كثيرة ولا يدري كم فاته منها تحديدًا؛ عليه أن يقدر بالتقريب كم فاته من الصلوات ويُحكم في ذلك غلبة الظن، ومن ثم يجب عليه أداؤها.

 

وأضاف «الورداني»، في فتوى له، ردًا على سؤال عن: "كيفية قضاء الصلوات الفائتة منذ سنوات لا يعلم عددها"، أن التقريب وغلبة الظن باب من أبواب إبراء الذمة من الحقوق التي تتعلق بالله، مؤكدًا أن أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة؛ الصلاة، ولذلك ينبغي عليه ألا يتهاون في أدائها.

 

وأشار إلى أن غلبة الظن يلجأ إليها الإنسان عند فقدان اليقين، موضحًا أن الحال كذلك في تحديد اتجاه القبلة التي يجتهد الإنسان قدر ما استطاع في تحديدها عملًا بقول الله تعالى: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»البقرة، فإذا تعذر على الإنسان تحديدها؛ صلى حيثما رأى من موافقة اتجاه الكعبة عملا بقوله تعالى: «وَللهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ إِنَّ اللهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (115)»البقرة.

 

الصلاة كيف أواظف على الصلاة طريقة سحرية للمواظبة على الصلاة قضاء الصلوات الفائتة الصلوات الفائتة كيفية قضاء الصلوات الفائتة

موضوعات متعلقة

أيهما أفضل صدقة السر أم العلانية؟

ما الحجة التي يعتمد عليها المسلم في تشريعه؟.. علي جمعة يوضح

ما عورة المرأة أمام محارمها؟.. الإفتاء توضح

ما كفارة يمين الطلاق الذى يكون بهدف التهديد والتخويف؟ الإفتاء تجيب

4 أمور يوسع الله بها رزقك.. احرص على فعلها

حكم من يتذوق الطعام قبل الشراء.. أمين الفتوى يحذر من أمر

علي جمعة: تطور الإنسان العقلي والحضاري مرتبط بحسن توافقه مع البيئة والكون

هل مصافحة الرجل تنقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

التحالف العربي يعترض ويدمر مسيرتين حوثيين مفخختين باتجاه السعودية

رغم إصابات كورونا.. رئيس البرازيل يقود مسيرة بالدراجات النارية.. صور

أرقام تهمك.. خدمات الطوارئ والمرور والنجدة والإسعاف

تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودي في مصر اليوم الإثنين 9-8-2021

لأول مرة أكل حلال للقطط في الأسواق البريطانية

حكم الطلاق على الورق لأخذ المعاش؟ البحوث الإسلامية يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق شواطئ الأبيض بمطروح بسبب ارتفاع الأمواج

حسن يوسف يكشف عن حقيقة حضور شمس البارودي غُسل دلال عبد العزيز

نقابة الموسيقيين توقف عمر كمال بسبب لفظ خارج

اكتشاف مدينة غارقة في مصر بها كنوز تعود إلى 2000 عام

لوفاة دلال عبد العزيز.. نجم مسرح مصر يحتفل بزواجه بشكل سري

مشاكل بالرئتين.. مستشار الرئيس يكشف عن تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

أعلى عرض في تاريخ النادي.. تفاصيل تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

حادث سرقة مروع .. شاب يتلقى 25 طعنة بعد مهاجمة لصوص لمنزله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق عمل الزلابية في البيت

سعودي يعثر علي عظام بشرية أثناء جولة في منطقة تاريخية.. صور

نتيجة صادمة.. ناسا تعلن فشل مهمتها «المثابرة» في استكشاف المريخ.. صور

50 صورة من وداع دلال عبد العزيز

فيديو

فيديو جراف.. احتراق باخرة نيلية في الزمالك

فيديوجراف.. ماذا قال الشيخ محمد حسان لـ المحكمة في قضية داعش إمبابة؟

مشاهد مؤلمة .. نجوم الفن يودعون جثمان الراحلة دلال عبد العزيز

فيديوجراف.. جنازة دلال عبدالعزيز مسيرة حب

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حسن الأدب

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ