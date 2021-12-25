الغرفة التجارية بالإسماعيلية تستعد لافتتاح معرض رأس السنة لسيدات الأعمال

تستعد الغرفة التجارية بالإسماعيلية، لافتتاح معرض رأس السنة لسيدات الأعمال برئاسة الدكتورة دينا ياقوت رئيس لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية، وتحت إشراف المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وذلك بمشاركة ٦٠ سيدة.

وكان اجتمعت لجنة سيدات الأعمال، لفرز الطلبات المقدمة من سيدات الأعمال بحضور أمال محمود نائبة اللجنة وأماني فرحان سكرتير اللجنة، ومنى فيصل ونجاح عرابي وولاء السمان وسالي حوا عضوات اللجنة، وتم اختيار ٦٠ عارضة للمشاركة في المعرض.

وقالت الدكتورة دينا ياقوت، أن المعرض يأتي في إطار الاحتفالات برأس السنة الميلادية وتنشيط حركة التجارة وتمكين وتدعين المرأة المصرية، والذي سيقام بنادي الشجرة من ٢٩ وحتى ٣١ ديسمبر.

وأشاد رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، بدور لجنة سيدات الأعمال فى خدمة المجتمع وإحداث التنمية الحقيقية باعتبارها الشريك الأساسى للرجل فى مناحى الحياة، مؤكدا على تقديم سبل الدعم لخدمة المرأة وتحقيق المزيد من التمكين لها.

كما صرح المهندس أحمد عثمان، أن الغرفة بصدد تجهيز معرض للسلع المعمرة في فبراير القادم، مع إمكانية التقسيط للمواطنين وبأسعار أقل ٣٥%.