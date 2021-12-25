شيكابالا يحتفل بعيد ميلاد ابنه آدم: أنت كل شيء

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنه آدم.

حيث نشر الأباتشي صورا تجمعه بطفله وزوجته على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وظهرت عليهم أجواء الفرحة والسعادة، وعلق عليها "عيد ميلاد سعيد يا كل شيء".

ويستضيف فريق الزمالك نظيره غزل المحلة، اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت السعودية، وتذاع مباراة الزمالك وغزل المحلة عبر قناة ON Time Sports 1 HD