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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جويل مردينيان تحتفل بأعياد الميلاد مع زوجها وأولادها .. صور

جويل مردينيان واسرتها
جويل مردينيان واسرتها

احتفلت جويل مردينيان الإعلامية وخبيرة التجميل اللبنانية، بالكريسماس مع زوجها وأبنائها على طريقتها الخاصة.


ونشرت جويل مردينيان  علي حسابها بموقع انستجرام مجموعة من الصور وسط بابا نويل فى جو من السعادة والبهجة وعلقت "لم تكن ليلة الكريسماس التي كنا نتمناها ولكن جمعنا بعض الاصدقاء وحولها إلى ليلة جميلة،  سنحتفل رغم الصعاب".


وتحرص جويل مردينيان، على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.


وجويل مردينيان مذيعة لبنانية تقدم برنامج «جويل»على قناة «إم بي سي»، وكانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي.

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IMG_٢٠٢١١٢٢٥_١٩٢٧٣٨
IMG_٢٠٢١١٢٢٥_١٩٢٧٢٠
IMG_٢٠٢١١٢٢٥_١٩٢٧٢٠

https://www.instagram.com/joellemardinian/p/CX6dHLMMHE-/?utm_medium=copy_link

جويل مردينيان واسرتها احتفال أعياد الميلاد والكريسماس بابا نويل الكريسماس

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