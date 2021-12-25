إيطاليا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ كورونا

سجلت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم السبت، 54762 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ بدء جائحة كورونا.

ويعد هذا ثالث يوم على التوالي تسجل فيه إيطاليا حصيلة قياسية للإصابات اليومية، وفقا لوكالة "رويترز".

كما رصدت السلطات الصحية في إيطاليا 144 وفاة جديدة بالفيروس، مقابل 141 وفاة في اليوم السابق.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات جراء كورونا في إيطاليا إلى 136530، فيما تجاوز العدد الكلي للإصابات الـ5 ملايين حالة.

يأتي ذلك وسط تفش مقلق لمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا في معظم دول العالم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل إصابات بمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا، في 110 دول، مؤكدة أنه ينتشر بشكل أسرع من "دلتا"، ولكن قد يكون أقل حدة في تأثيره.

وقال بيان لمنظمة الصحة العالمية، إن المعطيات تشير إلى أن أوميكرون، ينتشر أسرع بكثير من سلالة دلتا، وقد يكون أقل حدة.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أنه لا يُعرف بعد، إلى أي مدى تساهم اللقاحات أو الإصابات السابقة بفيروس كورونا، في تفادي خطورة الإصابة بمتحور أوميكرون.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، متحور أوميكرون، فور اكتشافه لأول مرة يوم 26 نوفمبر 2021، بأنه متحور مثير للقلق، ولا يزال هناك الكثير المعلومات غير العروفة عنه، بما في ذلك شدة الأعراض الناتجة عن الإصابة به.