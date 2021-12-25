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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري عن افتتاح محور الشهيد باسم فكري: تحفة معمارية |فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، بزيارة الرئيس السيسي إلي محافظة قنا، واصفًا افتتاح محور الشهيد باسم فكري، بأنه "تحفة معمارية تربط بين قوص ونقادة بطول ١٩ كم عابرا نهر النيل".


وكتب" بكري"، خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : “اليوم شهدت في قنا خلال زيارة الرئيس السيسي إلي محافظتنا محور الشهيد باسم فكري ، تحفه معماريه حضارية، حيث يربط المحور بين قوص ونقاده بطول ١٩ كم عابرا نهر النيل ، بخلاف المشروعات الأخرى ، الصعيد علي خريطة التنمية بعد طول حرمان ، شكرا للرئيس السيسي”.

وافتتح الرئيس السيسي، اليوم السبت، بمحافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

مصطفى بكري الرئيس السيسي المشروعات القومية محافظة قنا المشروعات صعيد مصر

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