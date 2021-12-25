رئيس قسم بمستشفى نيويورك: المواطنون بأمريكا يقفون بالطوابير لتلقي الجرعة الثالثة للقاح كورونا|فيديو

كشف آخر مستجدات الوضع الوبائي بالولايات المتحدة

قال حسام أمين رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفي نيويورك ، إن متحور اوميكرون من فيروس كورونا به مشكلة وهو يصيب الأشخاص من سن 40 سنة إلي ما هو اقل بنسبة اكبر من المتحورات السابقة ، مؤكدا أن مرضي اوميكرون لا يذهبون إلي المستشفيات ونسب الحالات المصابة به في أمريكا وصل إلي 87 % من الإصابات .

واضاف حسام أمين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، إن الجميع الآن في أمريكا يقفون طوابير لتلقي الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا حتي لا يقل تأثير اللقاح في مقاومة متحورات كورونا ومنها اوميكرون .

وأوضح حسام أمين ، أن موسم جميع الفيروسات ومنها كورونا يبدأ من شهر نوفمبر حتي شهر فبراير ، ومن الآن حتي شهر فبراير ستكون هناك ارتفاع بإصابات كورونا ، لافتا إلي أن نسبة الحالات الحرجة في أمريكا بسيطة جدًا.

