نيفين منصور : قتل الكلاب ضد الشرع والقانون.. فيديو

قالت الإعلامية نيفين منصور، إن هناك إحدى السيدات بالتعاون مع آخرين وضعت اقفاص فى الطريق العام، من أجل صيد الكلاب الموجودة فى الشوارع، وبعد ذلك تركها فى الصحراء لكى تموت.



وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تتقديمها برنامج” من أول وجديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن هؤلاء الاشخاص يقتلون الكلاب بدون رحمة، وما يقومون به ضد الشرع و وضد القانون.



ولفتت إلى أن الكلاب الموجودة فى المنطقة التى قام المواطنين بوضع الأقفاص فى الطريق العام حاصلة على التطعيم، من قبلة اتحاد الرفق بالحيوان.



وأشارت إلى أن تطعيم الكلاب يكلف أموالا كثيرة، وأن تواجد الكلاب فى البيئة أمر من الله وذلك لهدف و عمل توازن فى البيئة.



وأوضحت أن هناك بعض الأشخاص لا تحب الكلاب، ولكن هذا الأمر لا يعنى قتل الكلاب، و التخلص منهم، لأنها مخلوق من مخلوقات الله.

