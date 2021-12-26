رئيس الإدارة المركزية للحجر الزرعي يوضح جهود الدولة لحماية الصحة النباتية.. فيديو

قال الدكتور احمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي ، إن الحجر الزراعي هو حارس الصد الأول لحماية المحاصيل الزراعية سواء خضار أو فاكهة وغيرهم سواء للواردات الزراعية الصادرات الزراعية .

وأضاف العطار خلال لقائه في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناه " الحدث اليوم" ، إن الواردات النباتية تخضع بالكامل للحجر الزراعي ومنها القمح والفاكهة وهذا عن طريق الموانئ الزراعية ، لافتا إلي أن الحجر الزراعي أيضا يقوم بالتحري والكشف عن الأخشاب القادمة من الخارج .

وتابع العطار ، إن خلال هذه الفترة نسمع عن مصطلحات غير علمية وغير دقيقة بالمرة ولا يمكننا القول إن هناك أغذية مسرطنة بطبيعتها أو أسمدة أو مبيدات مسرطنة بطبيعتها ولكن أي شيء يتم استخدامه بشكل خاطئ يكون له أضرار وقد يكون منها الإصابة بمرض السرطان.

وأوضح إن البياض المتواجد في الطماطم من الداخل طبيعي جدا وهذا لا يدل علي أسمدة مسرطنة، مؤكدا أن محصول البطيخ لدينا ليس به أي مشكلة ونصدره والذى نأكله هو الذى نصدره ، لافتا إلي أن النزلة المعوية تأتي نتيجة إصابة ميكروبية.