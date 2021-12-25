بنفس الملابس.. كيم كاردشيان تحتفل بالكريسماس مع عائلتها

حرصت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان علي الاحتفال بعيد الميلاد المجيد مع أسرتها عبر حسابها الرسمي علي "انستجرام".



خضعت كاردشيان لجلسة تصوير جديدة ظهرت خلالها بصحبة والدتها كريس جينر، وشقيقتها كلوي كاردشيان، وأبنائهما، وظهروا جميعًا بنفس الملابس باللون البنى من مجموعة "كيم" الأخيرة، وذلك خلال احتفالهم وعلقت قائلة "عيد ميلاد مجيد".

فيما تمكنت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، مؤخرا، من تخطي عقبة أمام طموحها أن تصبح محامية، بعدما فشلت في اجتيازها 3 مرات، وأعلنت كيم من خلال انستجرام الخاص بها إنها اجتازت اختبار السنة الأولى لطلاب دراسة القانون في ولاية كاليفورنيا الذي يقام على مدار يوم كامل للذين لا يسلكون الطريق التقليدي في دراسة القانون عبر دخول كلية الحقوق في إحدى الجامعات.



أحاطت الشائعات بنجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية، كيم كارداشيان، 41 عاما، منذ نوفمبر الماضي، حول خبر ارتباطها بالممثل الكوميدي، صاحب الـ28 عاما، بيت ديفيدسون، في أول علاقة رومانسية لها بعد الانفصال عن زوجها السابق كاني ويست.