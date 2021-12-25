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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عباية أنيقة.. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

نسرين طافش
نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ظهرت فيها بإطلالة تبرز جمالها.

ظهرت نسرين طافش؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية عباية خليجية باللون الأسود المطرز بالذهبى وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابه ومبهجة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش مسلسل" المداح" الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، محمد عز، حنان سليمان، دنيا عبد العزيز، من إخراج أحمد سمير فرج.

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IMG_٢٠٢١١٢٢٥_١٤٢٢٥٤
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الفنانة السورية نسرين طافش عبايه انيقة إطلالة انيقة صورة جديدة اللون الاسود

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