عمرو أديب: الدولة الآن قضت على الإهمال الذى كان يعاني منه الصعيد|فيديو

أشاد الإعلامي عمرو أديب، باهتمام القيادة السياسية بمحافظات الصعيد، قائلا:"لا يخفى عن أحد أن الصعيد كان يترك مهملاً وأن أهل البندر لا يفكرون إلا فى تطوير البندر فقط ولا يلتفتون للصعيد".

وتابع عمرو أديب خلال تقديمه برنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر": "الرئيس السيسي مد يده بقوة وأخذ بيد الصعيد ليخرج من غياهب الظلمات".

وأشار إلي أن نظرة "البندر"، للصعيد تغيرت تماماً الآن فى ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلي أن الدولة الآن قضت على الإهمال الذى كان يعانى منه أهالى الصعيد.

ولفت أديب إلي أن هناك قرى بأكملها لا يوجد بها أية خدمات ما يدفع الأمهات المصريات للسفر مئات الكيلومترات من أجل الحصول على علاج لأبنائهن، أو أن أطفال القرى كانوا يسيرون كيلو مترات من أجل الذهاب إلى المدرسة، مردفا: "هناك عدالة فى توزيع النمو والتنمية.. المساواة فى التنمية عدل".