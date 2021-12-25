أبو الليف يبكي خلال حديثه عن شقيقته: جزمتها فوق راسي بس علاقتنا انتهت

علق المطرب نادر أبو الليف،على الخلاف وبين شقيقته الكبرى والدة الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر.

وقال أبو الليف خلال حواره مع برنامج "نص الكلام" المُذاع على فضائية "النهار"، أن علاقته شقيقته ليست على ما يرام، لأنه تحدث إليها ولكنها اتخذت موقفا ضد بسب ابنها أيمن.

وتابع أبو الليف باكيا:"جزمتها فوق راسى لكنا بالنسبالى انتهت، وظلمتنى رغم أنى لم أتحمل تعبها وكنت أجلس تحت قدمها داخل المستشفى ".

عصبية

وأعلن الفنان نادر أبو الليف، طرح أحدث أغانيه خلال الأيام القليلة المقبلة، التي تحمل عنوان "عصبية"، مؤكدًا مشاركته للفنان محمد فؤاد في إحياء حفلات رأس السنة، للعودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة.

وقال أبو الليف في بيان له، الخميس الماضى، إنه مع قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 20 مطربا من مطربي المهرجانات من الغناء.