أبو الليف: «كلت رغيف عيش معفن.. وساعات كنت بنام من غير عشا»|فيديو

كشف الفنان نادر أبو الليف، عن أصعب الفترات التى مر بها خلال حياته، خاصة الوقت الذى كان لا يمتلك فيه أى أموال.

أبو الليف خلال حواره مع برنامج "نص الكلام" المُذاع على فضائية "النهار"، قائلا:"نمت كتير من غير أكل، وفى مرة كان عندي رغيف معفن، غسلته بـ الميه وبعدها سخنته على النار وحطيت عليه ملح وكلته".

وأكد الفنان نادر أبو الليف، إلى أنه أصبح لا يأكل إذا حضر أى مناسبة، معقبا:" الحمد لله بيتى مستور ومكفى وأولادى وبيتى".

وأوضح أبو الليف، أن أيمن بهجت قمر، أفضل شاعر غنائي، والفنان أبو سيظل حبيس الأغنية الواحدة، ورفض أبو الليف التعليق على حمو بيكا وحسن شاكوش كـ مطربى مهرجانات.

عصبية

وأعلن الفنان نادر أبو الليف، طرح أحدث أغانيه خلال الأيام القليلة المقبلة، التي تحمل عنوان "عصبية"، مؤكدًا مشاركته للفنان محمد فؤاد في إحياء حفلات رأس السنة، للعودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة.

وقال أبو الليف في بيان له، الخميس الماضى، إنه مع قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 20 مطربا من مطربي المهرجانات من الغناء.