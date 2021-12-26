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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عملية ناجحة وإزالة ورم من قلب جنين في بطن أمه وإعادته.. تفاصيل

صدى البلد

كشف  الدكتور السعودي هاني نجم رئيس قسم جراحة القلب بكليفلاند كلينيك الأمريكية، تفاصيل العملية الجراحية التي أجراها لاستئصال ورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه.

وقال نجم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" والدة الطفل أثناء متابعتها للحمل  وجدوا أن الجنين مصاب بورم ملتصق بالقلب ويسبب هبوط بالقلب كان لا بد من اتخاذ قرار سريع

وأشار نجم إلي أنهم  عملوا على تخدير الجنين من خلال إعطاء الأم أدوية معينة، فضلا عن وجود طبيب نساء وتوليد، لافتا إلي أن الأم  ولدت ولادة طبيعية والطفل عمره حاليا 5 أشهر ومعافى تماما.

 

ولفت إلي أن   الأم كانت حامل في الشهر الخامس وقت إجراء العملية، وظلت الأم في المستشفى 4 أيام، مضيفا:" العملية استغرقت 4 ساعات، وتم وضع مغذي مباشر في يد الجنين أثناء العملية، وكانوا يعوضون السائل الذي يخرج من الرحم أثناء العملية بمحلول محلي. 
 

عمرو أديب ام بي سي مصر برنامج الحكاية جراحة القلب طبيب نساء عملية الجراحية استئصال ورم قناة ام بى سى مصر

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