عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار توك شو .. أبو الليف يبكي علي الهواء بأكل عيش معفن .. ومؤمن زكريا مصاب بحزن لهذا السبب

صدى البلد

 

 

نشر موقع صدى البلد مجموعة من الاخبار المهمة علي مدار الساعات الماضية ومنها:_ 

 

 

بنك ناصر يكشف عن أنواع الحسابات المختلفة لجميع فئات الشعب.. فيديو

قال محمد عشماوي نائب رئيس بنك ناصر والعضو المنتدب، إن بنك ناصر يعمل على تمويل المواطنين والمشروعات التي تقام، مؤكدا أن التمويل عبارة عن جزء من أموال البنك وجزء من أموال الدولة ، لافتا إلى أن المشروعات التي تقام تختلف من محافظة إلى أخرى.

 

أبو الليف يبكي خلال حديثه عن شقيقته: جزمتها فوق راسي بس علاقتنا انتهت

علق المطرب نادر أبو الليف،على الخلاف وبين شقيقته الكبرى والدة الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر.

وقال أبو الليف خلال حواره مع برنامج "نص الكلام" المُذاع على فضائية "النهار"، أن علاقته شقيقته ليست على ما يرام، لأنه تحدث إليها ولكنها اتخذت موقفا ضد بسب ابنها أيمن.

وتابع أبو الليف باكيا:"جزمتها فوق راسى لكنا بالنسبالى انتهت، وظلمتنى رغم أنى لم أتحمل تعبها وكنت أجلس تحت قدمها داخل المستشفى ".

 

أبو الليف: «كلت رغيف عيش معفن.. وساعات كنت بنام من غير عشا»|فيديو

كشف الفنان نادر أبو الليف، عن أصعب الفترات التى مر بها خلال حياته، خاصة الوقت الذى كان لا يمتلك فيه أى أموال.

أبو الليف خلال حواره مع برنامج "نص الكلام" المُذاع على فضائية "النهار"، قائلا:"نمت كتير من غير أكل، وفى مرة  كان عندي رغيف معفن، غسلته بـ الميه وبعدها سخنته على النار وحطيت عليه ملح وكلته".



فلوس البلد بتتصرف فين؟.. عمرو أديب يوضح الإجابة

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن ما يشهده الصعيد إجابة على السؤال الذي يطرحه المواطنون بشأن أوجه صرف الأموال في مصر، مشيدًا  باهتمام الدولة بالمشروعات القومية لخدمة أهالي الصعيد وخاصة المحاور النيلية.

وتابع عمرو أديب خلال تقديمه برنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر": "الرئيس السيسي مد يده بقوة وأخذ بيد الصعيد ليخرج من غياهب الظلمات".

 

نجم الأهلي حزين.. سر غضب مؤمن زكريا |فيديو

كشف الاعلامي خيري رمضان، عن اجرائه اتصالا اليوم بنجم المنتخب والأهلي اللاعب مؤمن زكريا، للاطمئنان على حالته بعد انتشار شائعات وفاته، قائلا: "انا كلمت مؤمن زكريا النهاردة وسألته لو عايز يوصل رسايل وقالي إنه مش حابب يعلق وصوته تعبان وحزين ومضايق من الناس اللي بطلع عليه شائعات".


أحمد موسى: لن تسير عربة قطار قديمة على "السكة الحديد" من بداية الشهر

قال الإعلامي أحمد موسى، أن وزير النقل كامل الوزير تحدث أمام الرئيس السيسي اليوم عن مشروعات تطوير السكة الحديد.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "بداية من 1 يناير المقبل لن توجد عربة قطار قديمة على السكك الحديد في أنحاء الجمهورية".

 

ترشيحاتنا

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 26/12/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الإعلان عن موعد قرعة النسخة الأولى لـ "كأس الرابطة"

تقرير: أسوان تتزين بأعمال التطوير والتجميل لاستقبال الاحتفال بليلة رأس السنة والعام الجديد

أبو العينين يهنئ المسيحيين الكاثوليك والأنبا توماس عدلي بعيد الميلاد المجيد

الشناوي: محمد صلاح دعمني بعد الإصابة.. ومفاوضات تشيلسي جاءت عبر "وكيل لاعبين"

جمال علام: تواجد حازم إمام ومحمد بركات في قائمتي الانتخابية "مكسب كبير" للجبلاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة سماح الإسكندرانية صاحبة أغنية “اقروا الفاتحة لأبو العباس”

صدمة لـ موسيماني.. قرار عاجل من مدرب المغرب بشأن بدر بانون

مصدر أمني: ادعاءات محمود عزت بسوء المعاملة لصرف نظر المحكمة عن جرائمه

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

نجم الأهلي حزين.. سر غضب مؤمن زكريا |فيديو

تعرض للخنق قبل قتله.. كواليس جديدة حول مقتل مصري بإيطاليا.. صور

الاتحاد السكندري يعلن عن أول صفقة شتوية من الزمالك

قرار عاجل بتعليق مسابقة الدوري المصري الممتاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقوق الإنسان أولاً.. 7 سنوات من الأمن في عهد الرئيس السيسي

ريهام أيمن تشارك الجمهور صور لها مع زوجها من باريس

مصر تبني جمهوريتها الجديدة.. تنفيذ مشروعات بقيمة 6.2 تريليون جنيه

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

فيديو

7 سنوات من الإنجازات.. كيف احتضنت مصر أبناءها في الخارج؟

فترة حدادي على أي زوج لاتتجاوز 3 أيام.. تصريحات صادمة للراقصة دينا|فيديوجراف

حركة بناء مش حساب.. السيسي يوجه بتقنين المصانع غير المرخصة بدلا من القبض على أصحابها

فيديوجراف.. أجمل منها.. عروس تمنع صديقتها من حضور زفافها

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ