أخبار توك شو .. أبو الليف يبكي علي الهواء بأكل عيش معفن .. ومؤمن زكريا مصاب بحزن لهذا السبب

نشر موقع صدى البلد مجموعة من الاخبار المهمة علي مدار الساعات الماضية ومنها:_

بنك ناصر يكشف عن أنواع الحسابات المختلفة لجميع فئات الشعب.. فيديو

قال محمد عشماوي نائب رئيس بنك ناصر والعضو المنتدب، إن بنك ناصر يعمل على تمويل المواطنين والمشروعات التي تقام، مؤكدا أن التمويل عبارة عن جزء من أموال البنك وجزء من أموال الدولة ، لافتا إلى أن المشروعات التي تقام تختلف من محافظة إلى أخرى.

أبو الليف يبكي خلال حديثه عن شقيقته: جزمتها فوق راسي بس علاقتنا انتهت

علق المطرب نادر أبو الليف،على الخلاف وبين شقيقته الكبرى والدة الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر.

وقال أبو الليف خلال حواره مع برنامج "نص الكلام" المُذاع على فضائية "النهار"، أن علاقته شقيقته ليست على ما يرام، لأنه تحدث إليها ولكنها اتخذت موقفا ضد بسب ابنها أيمن.

وتابع أبو الليف باكيا:"جزمتها فوق راسى لكنا بالنسبالى انتهت، وظلمتنى رغم أنى لم أتحمل تعبها وكنت أجلس تحت قدمها داخل المستشفى ".

أبو الليف: «كلت رغيف عيش معفن.. وساعات كنت بنام من غير عشا»|فيديو

كشف الفنان نادر أبو الليف، عن أصعب الفترات التى مر بها خلال حياته، خاصة الوقت الذى كان لا يمتلك فيه أى أموال.

أبو الليف خلال حواره مع برنامج "نص الكلام" المُذاع على فضائية "النهار"، قائلا:"نمت كتير من غير أكل، وفى مرة كان عندي رغيف معفن، غسلته بـ الميه وبعدها سخنته على النار وحطيت عليه ملح وكلته".





فلوس البلد بتتصرف فين؟.. عمرو أديب يوضح الإجابة

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن ما يشهده الصعيد إجابة على السؤال الذي يطرحه المواطنون بشأن أوجه صرف الأموال في مصر، مشيدًا باهتمام الدولة بالمشروعات القومية لخدمة أهالي الصعيد وخاصة المحاور النيلية.

وتابع عمرو أديب خلال تقديمه برنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر": "الرئيس السيسي مد يده بقوة وأخذ بيد الصعيد ليخرج من غياهب الظلمات".

نجم الأهلي حزين.. سر غضب مؤمن زكريا |فيديو

كشف الاعلامي خيري رمضان، عن اجرائه اتصالا اليوم بنجم المنتخب والأهلي اللاعب مؤمن زكريا، للاطمئنان على حالته بعد انتشار شائعات وفاته، قائلا: "انا كلمت مؤمن زكريا النهاردة وسألته لو عايز يوصل رسايل وقالي إنه مش حابب يعلق وصوته تعبان وحزين ومضايق من الناس اللي بطلع عليه شائعات".



أحمد موسى: لن تسير عربة قطار قديمة على "السكة الحديد" من بداية الشهر

قال الإعلامي أحمد موسى، أن وزير النقل كامل الوزير تحدث أمام الرئيس السيسي اليوم عن مشروعات تطوير السكة الحديد.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "بداية من 1 يناير المقبل لن توجد عربة قطار قديمة على السكك الحديد في أنحاء الجمهورية".