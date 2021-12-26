أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية مداخلة هاتفية مع برنامح "آخر النهار المذاع عبر قناة "النهار" وتحدث عن الضرائب التى تم إضافتها مؤخرا وزيادة المرتبات والتنمية الشاملة، وإلى أبرز التصريحات.



بتدفع ألفين جنيه فى الحفلة| وزير المالية: الـ5% ضريبة مزعلاك ليه ..فيديو

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن التنمية الشاملة تعنى تقليل الفقر وزيادة فرص العمل وجودة التعليم والرعاية الصحية.

وزير المالية: 50 مليار جنيه قيمة زيادات المرتبات سنويا .. فيديو

تحدث الدكتور محمد معيط وزير المالية،عن الزيادة السنوية للمرتبات والميزانية العامة للدولة.

المصانع كانت بتشتغل وردية واحدة بسبب الكهرباء.. معيط: حلينا مشاكل من الجذور



قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة فى الماضى كانت تطلب من المصانع أن تعمل وردية واحدة لتوفير الطاقة الكهربائية.



المالية:التنمية الشاملة تعنى تقليل الفقر وزيادة فرص العمل وجودة التعليم والرعاية الصحية|فيديو



قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لصعيد مصر لحضور افتتاحات مشروعات التنمية تحمل معاني عظيمة.