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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير المالية: حضور الرئيس افتتاحات مشروعات التنمية بالصعيد يحمل معاني عظيمة |فيديو

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لصعيد مصر لحضور افتتاحات مشروعات التنمية تحمل معاني عظيمة.

وأضاف معيط خلال مداخلة مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، أن التنمية الشاملة تعنى تقليل الفقر وزيادة فرص العمل وجودة التعليم والرعاية الصحية.


أن المواطن المصرى يسعى لرؤية التنمية الشاملة فى كافة القطاعات والمجالات المختلفة، معقبا:" المواطن يريد الترجمة الفعلية وهى تحقيقها على الأرض".

السيسي اليوم

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية التي تم تنفيذها بمحافظة قنا ، عقب انتهائه من افتتاح عدد من المشروعات القومية بصعيد مصر.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح عدد من المحاور والكباري الجديدة بمحافظات الصعيد ، اليوم ، بحضور وزير النقل ، اللواء كامل الوزير.
 

محمد معيط وزير المالية وزير المالية الدكتور محمد معيط السيسي الرئيس

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