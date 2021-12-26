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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

للترفيه على الزبائن.. أشباح ومجانين ووجبات مرعبة في مطعم بالسعودية

شباح ومجانين ووجبات
شباح ومجانين ووجبات مرعبة في مطعم بالسعودية

في تجربة هي الأولى من نوعها بالمملكة العربية السعودية افتتح أول مطعم رعب في منطقة بوليفارد رياض سيتي، في موسم الرياض 2021 كنوع من الترفيه على الزبائن والزوار. 

وحسب وسائل إعلام سعودية يعتمد المطعم على 4 شخصيات مرعبة  «الزومبي، والأشباح، والمجانين، والمهرجين» يقدم كل واحد منها عرضه على حدة، وفق سيناريو معين، بمدة تتراوح مدتها بين 10 و12 دقيقة. 

وتشمل عروض المطعم المرعبة مجموعة مكونة من 24 ممثلًا، يدخلون بطريقة مدروسة  لا يسمح فيه للممثلين بلمس الزوار أو طاولاتهم وإنما الدوار من حولهم وبجاورهم فقط، بالإضافة إلى  فترة موسيقية لإمتاع الزبائن خلال تناولهم الطعام.

ويتبع المطعم مع الزوار سياسة تجزئة الرعب على فترات، بفاصل لا يقل عن 18 دقيقة، ولا يزيد عن 25 دقيقة، تُضاء فيه الإنارة، وتُشغل موسيقى حية لإمتاع الزوار خلال طلب الطعام وتناوله، كما تتشكل صحون الطعام من مجسمات مرعبة. 

ولاقي المطعم تفاعل عدد كبير من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشرت مجموعة من مقاطع الفيديو تكشف عن تلك التجربة الجديدة.

تقام فعاليات موسم الرياض، في 14 منطقة وتشمل 7500 فعالية، من بينها 70 حفلا غنائيا عربيا، إضافة إلى 6 حفلات عالمية، و350 عرضا مسرحيا من مختلف دول العالم.

وبدأت فعاليات 2021، بمسيرة استعراضية هي الأولى من نوعها على المستوى الترفيهي إقليميًا، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، فضلاً عن عروض مخصصة لرقصة السامري.

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