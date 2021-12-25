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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم.. إدانات واسعة لهجوم الحوثيين على السعودية.. أوميكرون يصيب حركة الطيران العالمية بالشلل

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

أمريكا تدين هجوم الحوثي على السعودية

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان في السعودية، والذي أسفر عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص جراء سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون.

قطر تدين هجوم الحوثيين على جازان السعودية

أدانت دولة قطر، اليوم السبت، هجوم الحوثيين على منطقة جازان السعودية، الذي تسبب بمقتل شخصين وإصابة 7 آخرين.

الكويت تدين وتستنكر بشدة استهداف «الحوثي» لأمن السعودية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر استهداف مدينة نجران بمقذوف والذي أدى إلى استشهاد شخصين.

الإمارات تدين استهداف الحوثيين جازان السعودية

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لجريمة استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية محافظة صامطة في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية بمقذوف أسفر عن وقوع قتيلين وعدد من الجرحى المدنيين.

مصر تدين الهجوم الإرهابي على محافظة صامطة بالسعودية

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الخسيس، الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة؛ والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء السعوديين والمُقيمين بالمملكة جراء سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي.

أوميكرون يتسبب في إلغاء أكثر من 5700 رحلة جوية

وسط انتشار مقلق لمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا، ألغيت أكثر من 5700 رحلة جوية حول العالم بحلول السبت، وتأجلّت آلاف أخرى في وقت يسبب فيه متحور أوميكرون اضطرابات في السفر خلال موسم العطلات، ما أثار استياء آلاف الأمريكيين وغيرهم من المسافرين الذين كانوا يأملون في لقاء أفراد أسرهم وتبادل الهدايا.

إيطاليا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ كورونا

سجلت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم السبت، 54762 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ بدء جائحة كورونا.

اعتقال مسلح اقتحم مقر إقامة الملكة إليزابيث في بريطانيا

اعتقلت الشرطة في بريطانيا، السبت، شاباً مسلحاً يبلغ من العمر 19 عاماً، بعد اقتحامه أرض قلعة وندسور حيث تقيم الملكة إليزابيث الثانية خلال فترة عيد الميلاد.

"قفل في وشه السكة".. متصل يهين بايدن في عيد الميلاد

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى "إهانة" من قبل متصل أمريكي، حيث قال له  "هيا بنا يا براندون"، وهي عبارة مشفرة يستخدمها أنصار دونالد ترمب لشتم الرئيس، وذلك خلال مناسبة خاصة بعيد الميلاد في البيت الأبيض.

روسيا تكشف عن تدريبات عسكرية على حدود أوكرانيا

نشرت روسيا مقاطع مهيبة من تدريبات عسكرية للجيش الروسي على حدود أوكرانيا، في ليلة الكريسماس، وسط توتر غير مسبوق بين البلدين، حيث استمرت التدريبات لنحو شهر تقريبا.

أمريكا: مصر تسلمت 15 مليون جرعة من لقاح فايزر حتى الآن

رحبت السفارة الأمريكية لدى مصر، اليوم السبت، بوصول 1.5 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى القاهرة في 25 ديسمبر.

الكرملين: مصر ضيف شرف بمنتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي

قال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي أكدا خلال اتصال هاتفي تقارب نهج البلدين إزاء التسوية السياسية في ليبيا.

أزمة وغضب في كندا بعد الإساءة للمحجبات

تشهد كندا حالة من الغضب بين المسلمين، بعد الإساءة للحجاب والمحجبات في هذا البلد، حيث تفجرت الأزمة بعد إيقاف معلمة عن العمل بسبب راتدائها الحجاب.

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