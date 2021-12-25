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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقال مسلح اقتحم مقر إقامة الملكة إليزابيث في بريطانيا

بريطانيا تعتقل مسلحاً
بريطانيا تعتقل مسلحاً بعد اقتحامه ساحة قلعة وندسور

اعتقلت الشرطة في بريطانيا، السبت، شاباً مسلحاً يبلغ من العمر 19 عاماً، بعد اقتحامه أرض قلعة وندسور حيث تقيم الملكة إليزابيث الثانية خلال فترة عيد الميلاد.

وذكرت الشرطة البريطانية في بيان "استجاب ضباط من وادي التايمز وشرطة العاصمة لخرق أمني حوالي الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت جرينتش داخل أراضي قلعة وندسور".

وأكدت الشرطة أنه تم القبض على رجل يبلغ من العمر 19 عامًا من ساوثهامبتون ولا يزال رهن الاحتجاز في هذا الوقت.

من جانبها، قالت ريبيكا ميرز، مديرة شرطة وادي التايمز "تم القبض على الرجل للاشتباه في خرقه لموقع محمي أو التعدي عليه وحيازة سلاح هجومي.. لا يزال رهن الاعتقال في هذا الوقت".

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وتابعت "يمكننا أن نؤكد أن العمليات الأمنية بدأت في غضون لحظات من دخول الرجل إلى الأرض ولم يدخل أي مبنى".

وأوضحت أنه تم إبلاغ أفراد العائلة المالكة البريطانية باالحادث.

من جانبها، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر بقصر باكنجهام قوله إن الملكة إليزابيث الثانية لم تسافر إلى ساندرينجهام للاحتفال بعيد الميلاد، وبدلاً من ذلك تحتفل في قلعة وندسور، مع انتشار متحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا في بريطانيا.

بريطانيا قلعة وندسور الشرطة البريطانية الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وادي التايمز

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