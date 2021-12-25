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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: مصر ضيف شرف بمنتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي

الكرملين: بوتين والسيسي
الكرملين: بوتين والسيسي يشيدان بمستوى التعاون بين روسيا ومصر

قال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي أكدا خلال اتصال هاتفي تقارب نهج البلدين إزاء التسوية السياسية في ليبيا.

وذكرت الرئاسة الروسية أن بوتين والسيسي بحثا هاتفياً التعاون الثنائي بين البلدين ومشروع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس.

وحسب الكرملين، ستشارك مصر ضيف شرف في منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، في يونيو 2022، الذي تستضيفه مدينة سان بطرسبروج بشكل سنوي.

كما هنأ الرئيسان بعضهما البعض بمناسبة بداية العام الجديد، كما أشاد الزعيمان بمستوى التعاون الروسي المصري، حسب بيان الكرملين.

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وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول استعراض تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا، حيث أكد  الرئيس ان مصر مستمرة في جهودها ومساعيها لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين حتي يتسنى لليبيا عبور المرحلة الانتقالية الحالية وتفعيل الارادة الحرة للشعب الليبي الشقيق في اختيار قياداته وممثليه.

التوافق 

وأوضح أنه تم التوافق بين الجانبين خلال الاتصال على أهمية تكثيف الجهود المشتركة والتنسيق المتبادل بين مصر وروسيا لتسوية الأزمة الليبية، وتحقيق الطموحات المنشودة للشعب الليبي في مستقبل افضل، وكذلك مكافحة وتقويض المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية - الروسية،  أوضح المتحدث الرسمي ان الرئيس أكد تطلع مصر لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة، امتداداً للمشروعات الهامة التى يتعاون البلدان فى تنفيذها فى مصر، وفي مقدمتها محطة الضبعة للطاقة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، وهى المشروعات التي من شأنها ان ترسخ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين وتعمق روابط الصداقة والتعاون الثناني لصالح الشعبين المصري والروسي.

ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي بوتين الأهمية التى توليها بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر فى الفترة القادمة، وفي إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

الكرملين روسيا بوتين السيسي الرئيس الروسى منتدى سان بطرسبورج السيسي وبوتين

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