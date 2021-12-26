صلاح في المركز الثالث.. ليفاندوفسكي يتصدر قائمة أفضل 100 لاعب في 2021

تربع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، على عرش قائمة أفضل 100 لاعب في عالم كرة القدم على مدار عام 2021، والتي أعدتها صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وضمت القائمة 7 لاعبين من بايرن ميونخ، أولهم ليفاندوفسكي الذي تفوق على الجميع باحتلال المركز الأول، متقدما على صاحب المرتبة الثانية، الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، المتوج مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية.

وحافظ صاحب الـ33 عاما على موقعه في قمة الترتيب للعام الثاني على التوالي، وهو ثاني لاعب يحقق ذلك بعد ميسي عامي 2012 و2013 منذ بدء الصحيفة نشر قائمتها الخاصة قبل نحو 10 سنوات.

وحل المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، في المركز الثالث، متفوقا على كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، وجورجينيو، لاعب وسط تشيلسي، اللذين جاءا بعده مباشرة.

وتقدم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، على النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، الذي حل سابعا قبل البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف مانشستر يونايتد.

وفي المركزين التاسع والعاشر، جاء الفرنسي نجولو كانتي، لاعب تشيلسي، والبلجيكي كيفن دي بروين.