فتح منزل "البحر الأعظم" من الدائري وإغلاق المطلع المتجه لـ المعادي .. تقرير الحالة المرورية

استعرض برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريراً مفصلاً عن الحالة المرورية في شوارع الجيزة اليوم الأحد 26- 12- 2021 ، حيث قام هاني النحاس، مراسل البرنامج، بتوضيح اماكن التكدسات المرورية والزحام في الجيزة.

وقال هاني النحاس، مراسل "صدى البلد"، إن تم فتح منزل "البحر الأعظم" من الدائري، وذلك بعد إغلاق دام عدة أشهر، بسبب إجراء التوسعات التي تتم على جانبي الطريق الدائري، معقباً: "الناس لسة معندهاش فكرة انه اتفتح النهاردة".

وأضاف هاني النحاس أن تم إغلاق اليوم طلعة "البحر الأعظم" المتجهة لـ المعادي، لاستكمال أعمال تطوير وتوسعات الدائري، معقباً: "اسلكوا الطريق المتجه من الهرم لـ المريوطية وبعدها يسلك الطريق المتجه للمعادي من الدائري".

وأكد مراسل "صدى البلد" أن الحالة المرورية تشهد اليوم هدوء وسيولة في كافة محافظات جمهورية مصر العربية.