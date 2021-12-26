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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الثلاثاء.. مناقشة مدن جرجس شكري وأحلامه في منتدى الاستقلال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يستضيف منتدى الاستقلال ندوة لمناقشة كتاب «كل المدن أحلام» للشاعر والصحفي جرجس شكري  ويناقشه الشاعر والصحفي عزمي عبد الوهاب، والروائي والصحفي سعد القرش، والشاعر والصحفي سيد محمود، والدكتور محمود الضبع أستاذ النقد الأدبي الحديث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس.

الندوة  يديرها الشاعر أحمد سراج، ويعقدها منتدى الاستقلال في مقره بالدور الثامن في 2 شارع طلعت حرب بالقرب من ميدان التحرير، السادسة مساء الثلاثاء الموافق 28 من ديسمبر 2021، ويستطيع الراغبون الحضور إلى مقر المنتدى.

الجدير بالذكر أن  جرجس مواليد 1967، ناقد مسرحي بمجلة "الإذاعة والتلفزيون" المصرية، صدر له "بلا مقابل أسقط أسفل حذائي"، "رجل طيب يكلم نفسه"، "ضرورة الكلب في المسرحية"، "الأيدي عطلة رسمية"، و"تفاحة لا تفهم شيئًا".

في الكتاب يرى شكري أن:  "الذات حين ذهبت إلى عالم مختلف تمامًا، فقد كنت أراقب الحياة بكل تفاصيلها وأراقبني أنا أيضًا في محاولة لتفسير دهشتي مما رأيت، فحين نبتعد نرى أنفسنا بشكل مختلف تتجلى الحقيقة، نرى المشهد أكثر عمقًا، ثمة مشاعر وأفكار تطفو على السطح حين يجد الإنسان نفسه في مكان آخر، وهذا ليس كتاب عن الرحلات أو عن أوروبا، بقدر ما هو رحلة طويلة سافرت فيها إلى نفسي في الماضي والحاضر والمستقبل عبر هذه المدن، فما إن كانت قدماي تطأ أرض المطار وأصعد إلى الطائرة أغوص في أعماقي لا أعرف خوفا او فرحا، أو هربا، ألتصق بي تمامًا، أسافر إلى طفولتي وشبابي، تتجسد أمامي تفاصيل مشاهد لم تخطر لي ببال من قبل، أتذكر طفولتي وسنوات الدراسة والبيت وأصدقائي، أتذكر الموتى والجنازات التي مشيت خلف أصحابها حتى مثواهم الأخير، أتذكر الأحياء، أمشي في الشوارع وأنام في الغرف فأعود إلى حياتي في الطفولة، تتراكم أمامي سنوات وشهور وأسابيع وأيام، أسافر بعيدًا وكأن الطائرة تتوجه إلى الماضي تسافر بي عبر الزمن قبل أن تعبر المكان"

يذكر أن منتدى الاستقلال نشاط ثقافي يتضمن لقاءات تدور حول محاور  منها: (1) نصوص لافتة: ويناقش الأعمال الثقافية التي حققت صدى طيبًا. و(2) أدباء عرب: ويستضيف كتاب من مختلف الأقطار العربية. و(3) المبدع أولا: ويحرص على إبراز وجوه الإبداع الأدبي لدى الكتاب الذين يجمعون بين الإبداع والنقد والترجمة.. و (4) علامات ثقافية: ويستضيف الكتاب أصحاب المشروعات المميزة، و(5) شهادة امتنان: ويستضيف الأنشطة الثقافية المؤثرة والفعالة.

 

يدير المنتدى أحمد سراج، ويقام في مركز الاستقلال للبحوث والاستشارات الذي يديره الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية ومقرر لجنة السياسات بالمجلس الأعلى للثقافة، والمنتدى مكرس لدعم الثقافة العربية، ولزيادة الترابط بين أقطارها ومبدعيها ونقادها، وللموازنة بين مناقشة الأعمال الأدبية، والاحتفاء بالكتاب الكبار ودعم الأقلام الإبداعية والنقدية الجديدة.

كتاب كل المدن أحلام للشاعر والصحفي جرجس شكري دار آفاق للنشر والتوزيع الشاعر والصحفي عزمي عبد الوهاب الشاعر والصحفي سيد محمود ع أستاذ النقد الأدبي الحديث بكلية

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