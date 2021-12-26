الصين: تطعيم 1.2 مليار شخص باللقاحات المضادة لـ كورونا

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأحد، أنه تم إعطاء حوالي 2.76 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البر الرئيسي الصيني حتى الآن.



وأوضحت اللجنة - وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه تم تطعيم أكثر من 1.2 مليار شخص بشكل كامل حتى أمس السبت.



كانت اللجنة قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 158 حالة إصابة جديدة محلية العدوى في البر الرئيسي الصيني، بالإضافة إلى تسجيل 48 حالة جديدة وافدة، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أية وفيات جديدة متعلقة بالفيروس.



وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 101 ألف و77 حالة، فيما بلغ إجمالي الشفاء 94 ألفا و430 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 4 آلاف و636 شخصا.