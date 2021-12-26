عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يوجه بدراسة إنشاء اتحاد نوعي تحت مسمى «شباب تحيا مصر»

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير  الشباب والرياضة، اليوم الأحد، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، احتفالية الإعلان عن ختام موسم أنشطة اتحاد طلاب "تحيا مصر" على مستوى الجمهورية، تحت شعار "نعمل من أجل الشباب"، وإشراف الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة.

بدأت الاحتفالية بعرض المحاور التي ترتكز عليها أنشطة ومشروعات الاتحاد المتمثل أهمها في تنمية مهارات وقدرات الشباب، ودعم روح المواطنة بين الشباب، وحثهم علي حب الوطن، إضافة إلى معدل الاستهداف للاتحاد، حيث يستهدف ضم  ٧ آلاف شاب وفتاة سنوياً لعضويته، وكذا عرض الإنجازات التي حققها اتحاد طلاب تحيا مصر  عام ٢٠٢١م من برامج ولقاءات وورش عمل تدريبية، وذلك  تماشياً مع استراتيجية ورؤية وزارة الشباب والرياضة.

وأشاد ممثلو الاتحاد بالدعم الكبير الذي يقدمه وزير الشباب والرياضة للاتحاد، والتعاون المثمر مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة، معلنين رغبتهم في تنفيذ ما يقدمونه من برامج وأنشطة متنوعة داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قدم وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير لاتحاد طلاب "تحيا مصر" على ما يقدمونه من جهود ومشروعات تخدم الشباب في جميع المحافظات، مشيراً إلى دعم الوزارة لجميع المبادرات والكيانات الشبابية داخل المجتمع.

ووجه الوزير بدراسة إنشاء اتحاد نوعي تحت مسمى “شباب تحيا مصر”؛ ليخدم قطاع الشباب بالتنسيق مع الإدارات المركزية بالوزارة من خلال تقديم مشروعات وبرامج مختلفة في جميع أنحاء الجمهورية تحت رعاية الوزارة، وتحديد مستهدفات الاتحاد بفكر غير تقليدي ومرن.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن شكل الدولة المصرية بدءاً من عام ٢٠١٤ اختلف كثيراً في ظل الإنجازات والطفرة التنموية التي تشهدها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً ضرورة أن يتعرف  الشباب علي حجم التحديات التي تواجه الدولة، والتعرف على حقائق الأمور ومواجهة الشائعات.

تجدر الإشارة إلى أن اتحاد طلاب "تحيا مصر" هو كيان شبابي،  يهدف إلى تكوين شباب قادر على القيادة للمشاركة في الخطة التنموية لمصر المستقبل، وذلك من خلال اكتساب الشباب للخبرات المتنوعة، والتي تساعده على القيام بدوره للمشاركة في التنمية والدفاع عنها.

ويساعد اتحاد طلاب تحيا مصر، الشباب في تقوية القدرات الشخصية والقيادية ونشر الفكر والوعي الثقافي، كما أن له دورا في القضاء على الفجوة بين الطلاب ومؤسسات الدولة، والنهوض بالوطن عن طريق توجيه طاقات الشباب إلى طاقة عمل وإنتاج وتعاون.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة وزير الشباب وزارة الشباب والرياضة تحيا مصر أشرف صبحي

موضوعات متعلقة

تنشيط السياحة تستضيف وفداً صحفياً أوكرانياً يمثل أهم وسائل الإعلام

ترشيحاتنا

لف وأرجع تاني.. نجوم اعتزلوا الفن وعادوا مرة آخرى| فيديو

الكرملين يكشف عن تحول في العلاقة بين بايدن وبوتين.. تفاصيل

بزيادة 10 آلاف جنيه.. تعرف على سعر رينو داستر 2022

متحف الحضارة يستعد لاستقبال أضخم حدث فني تشكيلي عالمي .. يناير المقبل|صور

السيسي عن مشروع توشكى: معملناش غير اللي خطط له الدكتور الجنزوري

أفضل تطبيقات أندرويد المجانية والمدفوعة لعام 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

وزير التعليم تعليقا على عقد اختبار عشوائي لـ رابعة ابتدائي: أخبار غير دقيقة

بسبب حائط صخري| لماذا فشل توشكى لمدة 20 عاما؟

ماحدش يقول جبتها منين؟.. السيسي يكشف مصدر المياه المستخدمة في "توشكى"| فيديو

إفريقيا تنتصر.. رد حاسم من الفيفا على قرار رفض ضم المحترفين الأفارقة لمنتخباتهم

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري والقنوات الناقلة

أفضل دعاء في الصباح لجلب الرزق .. ردده بعد صلاة الفجر مباشرة وقبل شروق الشمس

قرار عاجل بتعليق مسابقة الدوري المصري الممتاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 آلاف وردة.. رجل يصنع أضخم تمثال لـ بابا نويل من الرمال|صور

بعد استقالته من هايبر.. موظف يفجر مستودعا للألعاب النارية في روسيا

حقوق الإنسان أولاً.. 7 سنوات من الأمن في عهد الرئيس السيسي

ريهام أيمن تشارك الجمهور صور لها مع زوجها من باريس

فيديو

"في ألا لا لا"..ساندى تكشف عن برومو أغنيتها الجديدة

يسبب أمراضا عديدة.. أضرار تناول المكرونة والأرز البايت

حصاد عام 2021 .. رموز رحلوا عن عالمنا بعد رحلة عطاء|فيديو جراف

7 سنوات من الإنجازات.. كيف احتضنت مصر أبناءها في الخارج؟

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ