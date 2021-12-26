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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

5 زوجات في حياته.. كيف تحكم الفن بحياة كمال الشناوي الشخصية؟

كمال الشناوي
كمال الشناوي

فنان سوداني الأصل، حصل على لقب دنجوان السينما المصرية، الفنان الراحل كمال الشناوي الذي حاول أن يحيا حياة طبيعية إلى جانب عمله الفني، لكن الامر لم يفلح ودفع ثمن الشهر ة والنجومية.

وُلد الفنان  كمال الشناوي   الذي قدم أكثر من 200 عمل سينمائي، في السودان عام 1918م، وأنتقل مع والده للعيش في مصر في مدينة المنصورة، وقدم العديد من الادوار الفنية التي تنوعت ما بين الخير والشر، والدراما والكوميديا.

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كان الفنان الرحل كمال الشناوي بارع في إظهار مشاعرة على الشاشة، فتشعر بانها حقيقية نابعه من القلب، وشارك في العديد من الثنائيات الناجحة مع إسماعيل ياسين، وفاتن حمامة، وشادية، لكن الأمر أثر على حياته الشخصية، فحاول كثيرًا أن تكون حياته طبيعية لا تتأثر بعمله في الوسط الفني، إلا ان الامر لم يفلح.

معاناة  كمال الشناوي  الشخصية بسبب الفن 

تزوج الفنان الراحل كمال الشناوي 5 موات فشلوا جميعًا بسبب عمله في مجال الفن... 

الزواج الأول

عفاف شاكر وكمال الشناوي وشادية

وقع  كمال الشناوي   في حب الفنانة الراحلة شادية، إلا أنه تزوج شقيقتها عفاف شاكر، فكان والد الفتاتين ذو شخصية صعبة، وفي إحدى اللقاءات التي جمعت عفاف وكمال، كانا يضحكان، ظهر فجأة والد عفاف، وبات يوجه إتهامات شديدة، للشناوي، أربكته إلى حد ان أضطر لطلب يدها للزواج، حتى لا يفهم الواد الأمر بطريقة خاطئة.

حاول  كمال الشناوي  أن تكون حياته مع عفاف شاكر هادئة، لكن غيرتها الشديدة عليه، أشتعلت نيرانها عند رؤيته مع شقيقتها في أحد الاعمال الفنية، الأمر الذي جعل شادية تتجنب العمل أمامه على الإطلاق.

استمرت غيرة عفاف شاكر تزداد على  كمال الشناوي   على الرغم من ابتعاد شادية عنه سينمائيًا تمامًا، إلى حد اوصلهما للإنفصال بعد ثلاث سنوات فقط من الزواج.

الزيجة الثانية 

الفنانة هاجر حمدي

للمرة الثانية تزوج الفنان الراحل كمال الشناوي من الراقصة هاجر حمدي، التي تمكنت من آثر قلبه بخلفيتها الأدبية الواسعة، وبراعتها في الحديث، ورقتها الغير مصطنعة، وعرض عليها الزواج لكنه اشترط أن تعتزل الرقص، ووافقت وتم الزواج.

للمرة الثانية تتسبب غيرة الزوجه في انفصالهما عن بعضهما البعض، حيث تسببت غيرة هاجر حمدي على زوجها كمال الشناوي في الكثير من الخلافات الزوجية بينهما، حتى وقع الطلاق، بعد إنجاب أبنهما محمد.

الزيجة الثالثة

كمال الشناوي

المرة الثالثة التي جاض فيها الفنان الراحل كمال الشناوي تجربة الزواج كانت من زيزي الدجوي، خالة الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب، لكن كعادة الأمر أنتهت أيضًا بالطلاب بعد إنجاب أبنه علاء

الزيجة الرابعة 

كمال الشناوي وناهد شريف

كان الزواج الرابع لـ كمال الشناوي في السر من الفنانة ناهد شريف، فكان زواجهما عرفيًا، ولم يعلنا عنه، لكنه أيضًا لم يدم طويلاً.

الزواج الخامس والاخير.

كانت السيدة السورية سمر، من خارج الوسط الفني هي الزوجة الخامسة والأخير للفنان الراحل كمال الشناوي.

كمال الشناوي ناهد شريف زيزي الدجوي دنجوان شادية هاجر حمدي السينما المصرية عفاف شاكر

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