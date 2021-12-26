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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى ميلاد كمال الشناوي.. بدأ التمثيل في سن صغير.. ومحمود حميدة الأقرب له

كمال الشناوي
كمال الشناوي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان كمال الشناوي، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية المتميزة على مدار مشواره الفني الحافل.


بدأ كمال الشناوي مشواره الفني في عام 1948 حينما شارك في أول عمل سينمائي وهو فيلم بعنوان "غني حرب" وفي نفس العام شارك في فيلم بعنوان "حمامة سلام" وفيلم "عدالة السماء" وفي عام 1965 قام بتجربة إخراج وبالفعل أخرج فيلم بعنوان "تنابلة السلطان"، وهذا الفيلم الوحيد الذي أخرجه.

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البطولة في فيلم بعنوان "الرجل الآخر" تم طرحه في عام 1973 وحقق نجاحا كبيرا وفيلم بعنوان "الوفاء العظيم" تم طرحه في عام 1974 بمشاركة الفنانة نجلاء فتحي ومحمود ياسين.


واشترك أيضا في عمل سينمائي مع الفنانة فاتن حمامة في فيلم بعنوان "الأستاذة فاطمة"، وتم طرحه في عام 1952.


وفى تسجيل نادر له  قال من خلاله، إنه بدأ التمثيل في سن صغيرة جدا ولا يوجد ممثل بدأ في سنه ويعتبر الفنان محمود حميدة الأقرب له.

حصل على أكثر من جائزة منها جائزة شرف من مهرجان المركز الكاثوليكي في 1960، وجائزة جائزة الامتياز في التمثيل من مهرجان جمعية الفيلم في 1992

كمال شارك الشناوي في أكثر من 272 فيلما خلال حياته وآخر عمل فني له فيلم بعنوان "ظاظا".
 

محمود حميدة كارول سماحة عمر كمال كمال الشناوي الفنان محمود حميدة الفنانة فاتن حمامة

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