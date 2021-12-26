الأهلي يوافق علي إعارة كهربا في فترة الإنتقالات الشتوية

أستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالأهلي علي منح محمود كهربا الجناح الأيسر فرصة الخروج علي سبيل الإعارة في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة .

وقال مصدر بالأهلي أن موسيماني منح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لإعارة كهربا في الشتاء لعدم حصوله علي فرصة معه في الفترة المقبلة .

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الثامنة من مساء اليوم، الأحد، مع فريق فيوتشر على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، في المباراة المؤجلة ‏من الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق ‏التي ستخوض مباراة فيوتشر الليلة ، وتضم القائمة كلاً من:



تشكيل الأهلي لمواجهة فيوتشر

محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وبدر بانون وحسين ‏الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو ‏وأكرم توفيق وطاهر محمد وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد ‏عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وعمار حمدي.‏

وخاض الأهلي تدريباته على ملعب التتش يومي الجمعة والسبت بعد العودة من قطر صباح الخميس، قبل أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا أمس استعداداً لمباراة الليلة التي يتطلع لمواصلة الانتصارات فيها.

وحصد الأهلي 18 نقطة في بطولة الدوري المصري جمعها من الفوز في 6 مباريات، ويبحث ‏عن ‏مواصلة انتصاراته في المسابقة أمام فيوتشر، بعد إغلاق صفحة كأس السوبر الإفريقي التي توج ‏بها الأهلي بالفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت ‏على ملعب أحمد ‏بن علي في قطر الأربعاء الماضي.