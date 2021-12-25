مصيلحي يكشف حقيقة مفاوضات الاتحاد السكندري لضم كهربا وعمار حمدي .. فيديو

كشف محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندري حقيقة دخول زعيم الثغر فى مفاوضات مع ثنائى النادى الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا وعمار حمدى من أجل الإنضمام إلى سيد البلد.

قال محمد مصيلحي فى تصريحات تليفزيونية: محمود رزق ومحمود شعبان وخالد قمر تم بيعهم لأندية أخرى بـ 11 مليون جنية وقمت بالتجديد لـ صبري رحيل ومحمد عبدالسلام إعارة من الزمالك ومانجا وغيرهم من اللاعبين.

أضاف: قمنا بتجديد عقود كريم الديب واحمد على وبنجامين وذلك بالتنسيق مع العميد حسام حسن المدير الفنى لزعيم الثغر لافتا إلى أن الجهاز الفنى طالب بضم محمد الشامي من النادي الإسماعيلي فى وقت سابق وكذلك محمد بسام فى طلائع الجيش.

استطرد: لا توجد أي مفاوضات مع الأهلي لضم كهربا وعمار حمدى لكن فيه مفاوضات مع محمود شبانة وتحدثنا معه لكون القيد موقوف فى القلعة البيضاء وتحدثنا الى المستشار مرتضى منصور خلال تواجده خارج البلاد وقمنا بتوقيع عقد معه.

كان محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري وجه التهنئة إلى الجهاز الفني ولاعبي الفريق عقب الفوز على المصري بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

وحرص محمد مصيلحي على تهنئة الجهاز الفني ولاعبي الفريق عقب الفوز علي المصري وحصد الثلاثة نقاط والوصول ‘إلى النقطة 12.

وقال مصيلحي:" نمتلك ثقة في الجهاز الفني بقيادة حسام حسن واللاعبين بذلوا جهدا كبيرا.

وأتم:" الفوز أعاد الثقة للاعبين بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا في الجولة الماضية.

ووجه محمد مصيلحي التحية لكافة جماهير زعيم الثغر التي تحرص بصفة مستمرة على مساندة اللاعبين والجهاز الفني في كافة المباريات

الاتحاد يفوز على المصري البورسعيدي 1-0 في الدوري

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، على منافسه، المصري البورسعيدي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى الهدف الأول لفريقه في شباك المصرى البورسعيدى في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة الـ 12 ويحتل المركز السادس، بينما يتجمد رصيد المصري عند النقطة 13 في المركز الرابع.