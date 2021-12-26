يستهدف الأطفال.. معلومات عن متحور أوميكرون

انتشر متغير أوميكرون Omicron لأول مرة في بوتسوانا وجنوب إفريقيا في نوفمبر الماضي، وقد انتشر في جميع أنحاء العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية، أسرع من أي سلالة أخرى لفيروس كورونا.

بشكل حاسم، حدثت معظم الحالات الجديدة في الشباب، مما دفع بعض الباحثين إلى التحذير من أنه إذا بدأ أوميكرون Omicron في التأثير على كبار السن والأطفال- الأكثر ضعفاً - بأعداد كبيرة.

معلومات عن متحور أوميكرون

1- أسرع سلالات كورونا في الإنتشار.

2- يستهدف كبار السن والأطفال.

3- يتجاوز متغير أوميكرون مناعة الجسم، ويخترق المناعة الطبيعية.

4- تشمل أعراض أوميكرون التهاب الحلق والصداع والتعب، ولا يتم الإبلاغ عن فقدان حاسة الشم والتذوق.

5- الأشخاص الذين تم تطعيمهم باستخدام لقاح فايزر Pfizer لديهم أجسام مضادة أقل بمقدار 40 مرة والتي يمكن أن تقاوم متحور اوميكرون.

6- فترة العزل في الهند حاليًا لمرضى متغير أوميكرون هي 14 يومًا.