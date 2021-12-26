الوعي والبناء.. ماذا قدمت وزارة الأوقاف خلال 7 سنوات

مضى أكثر من 7 سنوات على تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصب رئاسة الجمهورية، سبع سنوات، شهدت أكبر طفرة في كل المجالات من أجل النهوض بالبلاد، وكان يعتمد في بناء جمهوريته الجديدة عفي أهمية بناء الوعي وتصحيح المفاهيم للمواطنين.

وكان من ضمن دعوات الرئيس البارزة، هو المطالبة بتجديد الخطاب الديني، لمواجهة الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية، فقد دعا الرئيس السيسي، المؤسسات الدينية في مصر وعلى رأسها الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء بضرورة العمل على قدم وساق لتجديد الخطاب والفكر الديني، وبناء الوعي الحقيقي وتوضيح المفاهيم الصحيحة للإسلام،

وعملت المؤسسات الدينية لتلبية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تجديد الخطاب الديني، ولإنقاذ مصر من المضللين الذين شوهوا صورة الإسلام.

فقد تبنت وزارة الأوقاف بقوة وإيمان ثورة تصحيح الخطاب الديني، وعملت بقوة على استرداد الخطاب الديني الذي كان مختطفًا، ورفعت صوت مصر الوسطي عاليا في المحافل الدولية، حيث عملت وزارة الأوقاف على أمرين الأول: بناء الإمام العالم المفكر، والثاني: شغل الفضاء الإلكتروني بالفكر الوسطي وتضييق الخناق فيه على المتطرفين.

مسجد

جهود وزارة الأوقاف خلال 7 سنوات

بلغت تكلفة المشروعات التي قامت بها وجاري تنفيذ بعضها حتى الآن منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة مصر 14.6 مليار جنيه ، وتتمثل في 16.7 ألف وحدة سكنية وإدارية وتجارية وتم تنفيذها بتكلفة 2 مليار جنيه ، كما تم إنشاء 10.95 ألف وحدة سكنية وإدارية وتجارية جار تنفيذها 2.9 مليار جنيه.

وفيما يخص مشروعات إحلال وتجديد وفرش المساجد تم ذلك في 6500 مسجد تم إحلاله وتجديده وصيانته بتكلفة 6.7 مليار جنيه ، كما تم فرش 10.246 مسجد بتكلفة 500 مليون جنيه.

مشروعات خدمات مجتمعية

- 1.8 مليار جنيه تم صرفها على مشروعات خدمية مختلفة في صورة “إعانات نقدية ومساعدات عينية وشقق للأسر الأولى بالرعاية”.

- 3.971طن لحوم أضاحي تم توزيعها على 4 مليون أسرة أولى بالرعاية بتكلفة 365.9 مليون جنيه .

- أكثر من 108 ملايين جنيه في مجال الرعاية الصحيةتم انفاقها وتطوير مستشفى الدعاة.

علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف

في مجال الدعوة ونشر الفكر الوسطي المستنير

- 1.400 مدرسة قرانية و315 مدرسة علمية و35 مركزا للثقافة الإسلامية و 15.8 ألف فصل محو أمية في المساجد تم افتتاحه بالإضافة إلى 790 قافلة للمناطق النائية والحدودية .

- 258 مؤلفا تم إصداره وترجمته

- 1.531 إماما وقارئا تم إيفادهم وإعارتهم

- 3.621 منحة دراسية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم .

- 9 مؤتمرات دولية و6 مسابقات عالميهه تم إقامتها لتعزيز دور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي المستنير .

- من 2.658 إلى 3.943 جنيه إيارادات لتحسين أحوال الأئمة المالية والمعيشية .

- 1.062 منحة ماجستير تم توفيرها للأئمة والإداريين شاملة الدراسة والكتب المجانية .

- أكثر من 14 ألف مكتبة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةتم إهدؤها لمختلف دول العالم .

- افتتاح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين .

- إدراج وثيقة القاهرة للمواطنة في إعلان الإيسيسكو للتضامن الأخلاقي .

* توفير فرص عمل جديدة

- 3000 إمام وخطيب و 4.258 عاملا و112 ممرضة تم تعيينهم

- حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلىثعائد سنوي في تاريخها خلال العام المالي 2021/ 2020.

مسجد الفتاح العليم

مشروعات الهيئة الهندسية

- 310 مشروعات تم وجار تنفيذها لإنشاء وترميم دور العبادة بتكلفة 11.2 مليار جنيه وأبرزها:

- إنشاء مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة

- 3 مساجد للشهداء بالعاصمة الإدارية.