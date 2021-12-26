الدوري السعودي.. أحمد حجازي يقود تشكيل الاتحاد ضد الاتفاق

أعلن الروماني كوزمين كونترا المدير الفني لنادي اتحاد جدة عن تشكيلة فريق أمام الاتفاق اليوم الأحد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في إطار الجولة 14 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي للمحترفين".

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:

مارسيلو جروهي - حمدان الشمراني - زياد الصحفي - أحمد حجازي - عبدالرحمن العبود - عبدالعزيز البيشي - كريم الأحمدي - عبدالإله المالكي - إيجور كورنادو - رومارينيو دا سيلفا - يوسف نياكاتي.

ويتصدر اتحاد جدة ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة من 12 مباراة، متفوقًا بفارق الأهداف عن ضمك صاحب المركز الثاني والذي خاض 14 مباراة.